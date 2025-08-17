La película de 'Star Trek' que nunca veremos solo podía salir de la mente de Quentin Tarantino

A lo largo de los años, Star Trek se ha atrevido a ir más allá de lo que pocas sagas han hecho antes. Una extensa franquicia con largo recorrido que está compuesta por diversas series de televisión, películas, reinicios e incluso expansiones que exploran múltiples líneas temporales. Pero una de las películas de Star Trek más intrigantes que nunca terminó llegando proviene del director de Pulp Fiction y Kill Bill, Quentin Tarantino.

Este proyecto de Quentin Tarantino se presentó como la cuarta película de Star Trek con clasificación R de la franquicia de J. J. Abrams, la cual iba a presentar un planeta con una cultura de gánsteres en la década de 1920. Es cierto que la película de Star Trek que ideó nunca llegó a producción, pero sigue siendo una idea que muchos espectadores quisieron ver.

La ambiciosa visión de Quentin Tarantino

Durante la Fan Expo Boston, Simon Pegg expresó su sincera opinión sobre esta película cancelada de Star Trek. Él mismo reveló que, aunque no leyó el guion personalmente, recibió un resumen detallado de la idea de Quentin Tarantino por parte de los productores. Así lo explicaba: "Eso era lo que llamamos una locura. Era todo lo que esperarías de un guion de Star Trek de Quentin Tarantino".

Simon Pegg no describió los detalles exactos de la trama, pero sí que aseguró que era desconcertante. Hubiese sido muy interesante saber qué visión tenía Quentin Tarantino de esta franquicia tan singular. Esta producción de Star Trek que nunca se estrenó habría sido una aventura cinematográfica cruda, solo apta para mayores de 18 años. Lo más interesante es ese toque gánster que pudo haber tenido. La idea nunca terminó de llegar a buen puerto, ya que Quentin Tarantino se retiró de la escena. El motivo se debe a la preocupación de que ese fuera su último proyecto, en lugar de algo original.

Es evidente que Quentin Tarantino podría haber generado división al desafiar el tono de Star Trek. Sin embargo, aunque algunos podrían rechazar la idea de una clasificación R, puede que el cambio de rumbo le hubiese venido bien a la franquicia. Lo más probable es que nunca veamos la película en los cines, pero la visión de Star Trek de Quentin Tarantino es el tipo de cosa que despierta una curiosidad total.