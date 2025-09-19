La película de Super Mario Galaxy se estrenará primero en España para evitar el Viernes Santo

La nueva película de animación basada en el universo de Marioya tiene fecha de estreno confirmada en España, y los fans no tendrán que esperar demasiado para disfrutarla en la gran pantalla. Super Mario Galaxy, que llega como continuación espiritual del exitoso largometraje de 2023, verá la luz en los cines españoles el 1 de abril de 2026, una fecha que no ha sido escogida al azar. La distribuidora ha querido ubicar el lanzamiento en plena Semana Santa, un momento del calendario en el que la afluencia a las salas suele dispararse, y además lo ha hecho evitando el Viernes Santo, jornada en la que tradicionalmente disminuye la asistencia. De este modo, se busca maximizar el impacto en taquilla desde los primeros días, asegurando un estreno multitudinario.

La confirmación de la fecha llega después de semanas de rumores y especulaciones, y ha sido especialmente celebrada por los seguidores, que podrán ver la representación cinematográfica antes de lo esperado. Esta nueva aventura toma como inspiración el videojuego Super Mario Galaxy, lanzado en su día para Wii, que revolucionó la fórmula de la saga con su jugabilidad espacial y su imaginativa concepción de los escenarios. Todo apunta a que la película trasladará esa misma magia a la gran pantalla, con planetas flotantes, mundos repletos de sorpresas y la habitual mezcla de humor y épica que caracteriza a Mario y sus amigos.

Mario y sus amigos continúan su camino en el mundo del cine

Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles de la trama, el título de la película es suficiente para anticipar un viaje intergaláctico cargado de referencias al material original. La expectación es enorme, ya que la primera película de Mario superó todas las previsiones de taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural, lo que eleva el listón de cara a esta secuela espiritual. La estrategia de lanzamiento demuestra la confianza de la distribuidora en repetir ese éxito, y la cercanía con otros grandes estrenos de animación en el calendario promete un año particularmente competitivo para el género.

De momento, la fecha fijada para España sitúa al país a la par de otros grandes mercados, lo que refuerza la importancia internacional de la licencia. Los próximos meses irán desvelando tráilers, pósters y materiales promocionales, pero por ahora lo que queda claro es que Mario volverá a los cines en 2026 con una aventura cósmica que pretende superar todas las expectativas.