La película de terror con clasificación R vinculada a Batman recibe un primer vistazo del rodaje

Aunque se ha confirmado el desarrollo de The Brave and the Bold como la película original de Batman en el DCEU, ese no será el único proyecto que estará ligado a Bruce Wayne en el reinicio del DCEU. En este sentido, la próxima película spin-off de Batman, Clayface, ha comenzado oficialmente su rodaje con la llegada de nuevas fotos del set de esta última producción que también está supervisada por James Gunn.

Teniendo en cuenta que el DCEU poco a poco va estrenando varios de sus proyectos confirmados, DC Studios está centrado en este momento en una de sus próximas películas. Con un estreno previsto para septiembre de 2026, Clayface se centrará en uno de los villanos de Batman más peculiares en DC. Un proyecto que resulta muy interesante porque también será su debut en acción real. También se sabe que James Watkins dirigirá la película, basada en un guion que ha sido escrito por Mike Flanagan.

El rodaje de 'Clayface' ya estaría en marcha

Pues bien, Clayface al fin ha comenzado la fotografía principal en Liverpool. El medio Just Jared ha publicado varias fotos del rodaje, ofreciendo un primer vistazo a Tom Rhys Harries como el personaje principal. Aunque se rumorea que interpretará a la versión de Matt Hagen de Clayface, DC Studios aún no se ha pronunciado al respecto.

Las fotos del set de rodaje en cuestión que fueron compartidas por Just Jared muestran a Tom Rhys Harries con una sudadera azul, junto a otro actor popular que lleva la misma ropa. Aunque se ha identificado al coprotagonista como Eddie Marsan, DC Studios aún no ha confirmado su participación. Otras imágenes del actor principal lo muestran con moratones y cubierto de sangre.

Clayface es uno de los villanos más reconocibles de Batman en DC Difoosion

Las imágenes también confirman el rodaje de una escena en la que un paciente, posiblemente el personaje de Tom Rhys Harries, es trasladado de urgencia al hospital. Todas estas pistas invitan a pensar que parece que se está rodando el origen del personaje, preparándolo para convertirse en el icónico villano de Batman.

Aunque es cierto que es una etapa muy temprana de la producción, es emocionante ver cómo Clayface está avanzando a paso firme. Este será uno de los proyectos más singulares de DC Studios, ya que será una película de terror para adultos basada en un villano de Batman. Es posible que pronto surjan más pistas sobre hacia dónde podría desembocar la historia más pronto que tarde.