Peter Jackson descartó el final más interesante de 'El Señor de los Anillos'

Es bien sabido que la trilogía de El Señor de los Anillos es muy larga. Las versiones cinematográficas siempre están cerca de las tres horas, pero es que las versiones extendidas tienen aún más duración. Lo más sorprendente es que podrían haber sido más largas si Peter Jackson hubiera adaptado los libros de J. R. R. Tolkien al pie de la letra. La versión original incluía una especie de epílogo al final que fue titulado The Scouring of the Shire.

Lo que sucedió es que los cuatro hobbits principales, conocidos como Frodo, Sam, Merry y Pippin, regresaron a la Comarca para descubrir que Saruman había corrompido el lugar donde viven. A pesar de estar bastante cansados tras salvar la Tierra Media y caminar el regreso a casa, este cuarteto de pies reunió sus fuerzas en esa derrota definitiva al mago enemigo.

El epílogo que nunca llegó al cine

The Scouring of the Shire fue una parte que no se incluyó en las películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, lo que privó al villano de su último acto de maldad antes de que aparecieran los créditos finales. Sin embargo, si Peter Jackson hubiera incluido esta parte en cuestión, habría cambiado por completo el equilibrio de poder entre estos curiosos personajes de El Señor de los Anillos.

The Scouring of the Shire resalta cómo Frodo, Sam, Merry y Pippin, como resultado de su larga búsqueda, se volvieron aún más importantes en comparación con el resto de sus compañeros hobbits. J. R. R. Tolkien describió cómo los cuatro regresaron a casa con esa aura de autoridad y determinación.

Desde los salones de Rivendel hasta los Campos del Pelennor, los hobbits siempre fueron considerados personajes vulnerables. The Scouring of the Shire es un episodio en la Tierra Media que cambia por completo esa dinámica, ya que los hobbits de la Comunidad se convierten de repente en símbolos de heroísmo capaces de cualquier cosa.

Desde ese punto de vista, es difícil no ver a este característico grupo de personajes bajo un prisma diferente. Mientras que las películas de Peter Jackson nunca dejaron de lado la división entre los miembros de la Comunidad, The Scouring of the Shire pone todo en perspectiva. De vuelta a su tierra natal, Frodo y sus compañeros se convierten en los guerreros legendarios que realmente son.