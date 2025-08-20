Pierce Brosnan no descarta su regreso como James Bond: "No creo que nadie quiera ver a un 007 de 72 años"

El veterano actor que dio vida al protagonista de James Bond, Pierce Brosnan, ha abordado su posible regreso en la nueva etapa que liderará Denis Villeneuve. Tras el paso de Timothy Dalton, Pierce Brosnan apareció como el popular 007 en la icónica GoldenEye que se estrenó en 1995. Después de eso, interpretó al personaje en cuatro películas, concluyendo su etapa en Die Another Day.

Tras la salida de Daniel Craig del papel en 2021, todas las miradas se han centrado en quién será el próximo actor que se ocupe de interpretar al icónico espía británico. A esto conviene sumar el hecho de que Amazon MGM Studios tiene el control creativo de la franquicia. También se anunció que Denis Villeneuve dirigirá Bond 26. Sin embargo, la cuestión de quién protagonizará la película sigue pendiente de una respuesta oficial.

El desafío de encontrar al nuevo 007

Durante una entrevista con RadioTimes, Pierce Brosnan comentó si su regreso a la franquicia podría ser una posibilidad. Si bien es cierto que el actor afirma no estar seguro de que un 007 mayor sea lo que el público desea, admite que una ingeniosa idea de Denis Villeneuve podría atraerlo de nuevo al papel.

Daniel Craig ha sido el último actor que ha interpretado a James Bond en el cine Difoosion

"No creo que nadie quiera ver a un James Bond de 72 años, pero si Denis Villeneuve tuviera algo bajo la manga, lo consideraría sin pensarlo", explicaba Pierce Brosnan. "¿Por qué no? Es un entretenimiento genial. Podría dar muchas risas". Lo único seguro en la próxima película de 007 es que Denis Villeneuve la dirigirá y Steven Knight escribirá el guion. El casting parece ser la máxima prioridad en este momento, así que encontrar al próximo actor es el gran reto que está por delante.

En este sentido, un rumor sugería que el actor británico Scott Rose-Marsh realizó una prueba de casting para 007. En caso de ser cierto, esto confirmaría la idea de contratar a un actor británico que esté aproximadamente en los treinta años. Además, ha habido ningún indicio de que Denis Villeneuve y Amazon MGM Studios estén buscando a un James Bond más mayor. Sin embargo, en caso de que así fuera, Pierce Brosnan se convertiría en el actor de mayor edad en interpretar al personaje.