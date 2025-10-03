PlayStation anuncia de manera oficial las fechas clave para el fin definitivo de PS4

La veterana PlayStation 4 comienza a vislumbrar su despedida oficial. Aunque lleva más de una década acompañando a millones de jugadores, su ciclo vital empieza a cerrarse: en la primavera de 2026 se dará el primer paso para retirar algunos de los servicios en línea que han sostenido la experiencia de la consola durante todos estos años.

La noticia ha sido recibida con cierta nostalgia entre quienes todavía disfrutan de la máquina, pero también con comprensión, ya que el relevo generacional es inevitable. La medida no significa que la PS4 vaya a apagarse de golpe ni que los juegos actuales dejen de funcionar. Sin embargo, ciertos componentes técnicos que servían de apoyo a funciones sociales y de red desaparecerán, lo que provocará que algunas características en línea dejen de estar disponibles.

Entre los servicios que tienen fecha de caducidad se encuentran el feed de actividad que mostraba los logros y partidas de los amigos, los sistemas de almacenamiento asociados a los perfiles de usuario y a los propios títulos, las herramientas de moderación de contenido y filtros de palabras, e incluso el soporte para compartir material multimedia dentro de la plataforma. Para el jugador habitual quizá sean cambios sutiles, pero su desaparición afectará a la forma en que la consola interactúa con el ecosistema PlayStation.

El fin de PS4 acerca la llegada de PS6

El objetivo de este proceso es liberar recursos y simplificar la infraestructura, de modo que los esfuerzos tecnológicos se centren en las consolas más recientes. Tras años de convivir con PS5 y a las puertas de una nueva generación, Sony prepara así un adiós progresivo que permitirá reducir costes y evitar mantener servicios obsoletos. Además, la compañía japonesa también podrá centrar sus esfuerzos en la llegada de PS6 al mercado, la cual está prevista para los compases finales de 2027.

Para muchos usuarios, la retirada de estas funciones será un recordatorio de cuánto tiempo ha pasado desde aquel noviembre de 2013 en que PS4 debutó. Su extenso catálogo, los incontables recuerdos y la longevidad de la máquina quedarán intactos, pero el cierre paulatino de estos servicios marca el principio de su ocaso. A partir de 2026, quienes sigan jugando en ella deberán acostumbrarse a perder parte de las herramientas sociales y de red que en su día ayudaron a definir su identidad.