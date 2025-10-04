¿Podría Keanu Reeves formar equipo con la Alta Mesa en 'John Wick 5'? La respuesta oficial del creador

Después del ambiguo final de la última película de John Wick, uno de los interrogantes más importantes es saber qué ocurrirá con John Wick. Después de salir aparentemente airoso de su duelo con Caine, el clímax del filme revela que el personaje de Keanu Reeves recibió heridas de bala que pudieron ser fatales. Sin embargo, no hay una explicación clara sobre qué ocurrió con él. Por eso, la trama de John Wick 5 sigue siendo un misterio.

El creador Derek Kolstad ha revelado si John Wick podría formar equipo con la Alta Mesa, adelantando hacia dónde podría desembocar el futuro de la franquicia. Tras el éxito de las cuatro primeras películas, la expectación por John Wick 5 es más que notoria. Aunque la mayor parte de la trama permanece en secreto, Keanu Reeves y el director Chad Stahelski, entre otros, han anunciado su regreso.

El destino incierto de 'John Wick'

Por eso, mientras la franquicia de John Wick se prepara para los spin-offs como el de Caine, el mundo está expectante por saber qué esperar de la próxima entrega. Dado que se deja en incertidumbre el destino del protagonista, se desconoce gran parte del reparto y la trama de la película. Eso sí, Chad Stahelski ha confirmado que la Alta Mesa no será el tema central de John Wick 5.

En una entrevista con ScreenRant, Derek Kolstad se ha pronunciado sobre el villano y las alianzas que podrían producirse en John Wick 5. Dado que la Alta Mesa ya no ocupará un rol como antagonista principal, se le preguntó si John Wick podría verse obligado a colaborar con ellos. Aparentemente de acuerdo, el creador respondió que espera que la película incluya a alguien a quien "estaba destinado a odiar".

Los comentarios de Derek Kolstad parecen sugerir que la idea de John Wick 5 podría ser la de romper su estructura tradicional. En lugar de repetir la fórmula de un personaje solitario que se encuentra irremediablemente atrapado en el sistema, la película podría girar hacia un escenario diferente en el que cualquier cosa podría pasar. Una posible alianza con la Alta Mesa redefiniría el arco argumental de John Wick, manteniendo la franquicia fresca.

También es interesante comparar John Wick 5 con el giro de El Retorno del Jedi, sobre todo en lo relativo a convertir a un personaje que el público estaba destinado a odiar en aliado. Por lo tanto, podríamos ver a John Wick luchando junto a un antiguo enemigo contra una amenaza mutua mucho más importante. Estos comentarios no confirman exactamente una alianza con la Alta Mesa, pero sí que dejan la puerta abierta. Lo que está claro es que esta idea sí que tiene cierto atractivo.