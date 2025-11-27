Pokémon ya comienza las celebraciones de su 30 aniversario de un modo muy especial

El universo Pokémon ya se prepara para conmemorar su 30.º aniversario, que se cumple en 2026, con una primera oleada de productos oficiales que buscan celebrar tres décadas de historia, nostalgia y comunidad. Lo que hasta hace poco eran rumores hoy comienza a concretarse, pues la compañía ha registrado una nueva marca comercial bajo el nombre Celebration Collection, lo que sugiere la inminente llegada de una colección especial de cartas del TCG Pokémon pensada para esta ocasión.

Uno de los primeros lanzamientos vinculados al aniversario será el paquete Pokémon Day 2026 Collection, que saldrá a la venta el 30 de enero de 2026. Esta colección conmemorativa incluye una carta promocional holográfica de Pikachu con sello especial de “Pokémon Day 2026”, una moneda metálica conmemorativa y tres sobres de refuerzo. El set representa un llamamiento claro a coleccionistas y seguidores nostálgicos que quieran sumarse a la celebración desde el primer momento.

Pero el merchandising va más allá de las cartas, ya que, como parte de las celebraciones, se espera una colaboración con Adidas para lanzar una colección de zapatillas, ropa y accesorios temáticos. Esta iniciativa, que incluirá modelos icónicos como las adidas Superstar, Samba o Adistar, personalizados con motivos inspirados en diferentes Pokémon, formará parte del lanzamiento global de 2026 destinado a homenajear los 30 años de la franquicia.

Un 2026 cargado de grandes eventos para Pokémon

Además, como parte de las celebraciones se ha anunciado un pop-up especial en el Natural History Museum de Londres donde los seguidores podrán acceder a productos exclusivos que combinan la estética de Pokémon con la de un museo natural, reforzando la idea de evolución, historia y naturaleza propia del universo de criaturas. Ropa, peluches, ejemplares decorativos y artículos de papelería serán parte de esta experiencia temporal.

En conjunto, estos anuncios representan el arranque oficial de un año de celebración. La marca parece decidida a honrar su legado de múltiples formas: cartas, moda, coleccionables y experiencias físicas, una estrategia pensada para atraer tanto a veteranos de la serie como a nuevos seguidores. El 30.º aniversario de Pokémon promete ser una ocasión para revivir nostalgia, coleccionar objetos conmemorativos y celebrar una franquicia que sigue expandiéndose con fuerza en 2026.