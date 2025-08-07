Pokémon TCG Pocket inicia un nuevo evento con el que conseguir nuevas cartas exclusivas

Los jugadores de Pokémon TCG Pocket están disfrutando de la nueva expansión del título, Saber Marino y Celeste, con la que se han incluido más de 200 nuevas cartas a la colección. No obstante, como suele ser habitual cada mes, no es el único contenido que se añade, sino que también hay eventos especiales con los que conseguir recompensas adicionales, como el que se acaba de estrenar.

Pokémon TCG Pocket ha lanzado un nuevo evento especial titulado botín Blissey EX, disponible desde el 6 de agosto hasta el 16 de agosto. Durante este tiempo limitado, los jugadores podrán enfrentarse a combates en solitario de dificultad creciente para conseguir cartas promocionales exclusivas. El sistema de juego se basa en partidas individuales, en las que solo se consume energía del evento si se gana el duelo. Esta energía se regenera cada 12 horas, aunque también puede reponerse mediante objetos especiales llamados relojes de arena de evento. Las recompensas se obtienen tras cada victoria, y los premios son más generosos cuanto mayor sea la dificultad del combate.

Nuevas cartas exclusivas con el evento botín Blissey EX

El mayor atractivo del evento es la posibilidad de conseguir un Promo Pack Vol. 11, que incluye una de cinco cartas exclusivas con arte alternativo: Blissey ex, Kangaskhan, Houndoom, Horsea y Chinchou. Blissey ex es la más difícil de obtener, con una probabilidad del 12,66 %, mientras que el resto ronda entre el 15 y el 24 %. Por lo tanto, lo más probable es que haya que enfrentarse en varias ocasiones al reto de combate para conseguir las 5 cartas especiales que se incluyen en esta ocasión.

Además, el evento incorpora misiones especiales que premian con objetos útiles, como relojes de arena adicionales, experiencia y monedas. Algunas de estas misiones exigen condiciones específicas como vencer en pocos turnos o no dejar que el oponente gane puntos. Recuerda que este evento estará activo hasta el próximo 16 de agosto a las 7:59h (horario peninsular español), por lo que hay tiempo suficiente para completarlo.