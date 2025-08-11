Pokémon TCG Pocket podría estar preparando cambios dedicados a la obteción de cartas raras

Pokémon TCG Pocket es uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos en materia de dispositivos móviles, por lo que los jugadores que se han lanzando a disfrutar de la propuesta están inmersos en Saber Marino y Celeste, la nueva expansión que ha añadido más de 200 nuevas cartas a la colección. No obstante, Dena y The Pokémon Company ya preparan grandes cambios para los próximos meses y uno de ellos podría mejorar notablemente la obtención de las cartas más raras del juego.

Pokémon TCG Pocket podría unificar todos los puntos abresobres

Recientemente, se ha reportado, especialmente en el sistema de. Actualmente, cada expansión del juego mantiene un saldo separado de puntos abresobres, lo que obliga a los jugadores a abrir los sobres de cada conjunto específico para acumular puntos útiles para ese set en particular. Esta fragmentación ha generado frustración, ya que los puntos ganados con los sobres más recientes no pueden usarse para comprar cartas de expansiones anteriores que quizá aún faltan en la colección.

Ante esta situación, los jugadores han iniciado una fuerte petición: fusionar todos los puntos abresobres de expansiones pasadas en un único conjunto accesible desde cualquier sobre. De este modo, aunque el nuevo set conservaría su propio sistema, las expansiones anteriores se sumarían en un solo saldo, facilitando el progreso hacia cartas deseadas sin necesidad de depender únicamente del azar. La comunidad espera que este cambio simplifique la adquisición de cartas antiguas y permita un enfoque más eficiente a la hora de completar las colecciones.

Aunque los detalles finales aún no han sido confirmados oficialmente por los desarrolladores (DeNA y The Pokémon Company), se anticipan cambios “antes de que termine el año”, orientados a “mejorar la experiencia de colección”. De este modo, tocará esperar para saber qué decisión toman los responsables de Pokémon TCG Pocket de cara a realizar estos esperados cambios en una de las funciones más útiles para poder completar las diferentes colecciones de la propuesta.