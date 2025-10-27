Pokémon TCG Pocket reconoce su error y se prepara para solucionar la mayor queja de los jugadores

La nueva actualización de Pokémon TCG Pocket promete resolver uno de los problemas más frustrantes que afectaban a los coleccionistas más dedicados. Desde su lanzamiento, el juego de cartas digital había presentado un fallo en el sistema de registro de su “Índice de Cartas”, que impedía contabilizar correctamente ciertas cartas que pertenecían a más de una expansión. En concreto, algunos jugadores notaron que las cartas obtenidas a través del “Sobre Deluxe ex” solo se registraban dentro de esa categoría, sin añadirse a las colecciones de expansiones anteriores donde también formaban parte, lo que dificultaba completar el álbum y afectaba la sensación de progreso.

DeNA, responsable del desarrollo del juego, ha confirmado que durante el verano se lanzará un parche que corregirá este error y ajustará la manera en que las cartas se registran dentro del sistema. A partir de esta actualización, cualquier carta que forme parte de varias expansiones se contabilizará automáticamente en todas ellas. Esto significa que, por ejemplo, una carta incluida tanto en “Genes Formidables” como en el “Sobre Deluxe ex” aparecerá en ambos catálogos sin necesidad de obtenerla más de una vez.

Una medida muy solicitada por los jugadores de Pokémon TCG Pocket

Uno de los aspectos más celebrados por la comunidad es que la corrección tendrá efecto retroactivo. Es decir, las cartas que los jugadores ya poseen serán actualizadas en sus registros sin necesidad de volver a conseguirlas, evitando así cualquier esfuerzo adicional. Junto a este cambio, se incorporarán otras mejoras en la interfaz de usuario, pensadas para optimizar la navegación y la gestión del álbum, aunque todavía no se han detallado los ajustes concretos que incluirá el parche.

Esta actualización representa un paso importante en la evolución del juego, que ha estado puliendo detalles técnicos y de experiencia a medida que su base de jugadores crece. Con este movimiento, DeNA demuestra su disposición a escuchar las peticiones de la comunidad y a perfeccionar uno de los aspectos más esenciales de Pokémon TCG Pocket: la colección y el registro de cartas. La mejora llega, además, en un momento simbólico, coincidiendo con el 30.º aniversario del Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon y con la expansión “Megaascenso”, que marca un nuevo impulso para el título.