Pokémon TCG Pocket va a regalarte hasta 1200 relojes de arena con este objeto

Los jugadores más veteranos de Pokémon TCG Pocket por fin tienen respuesta a una de las mayores incógnitas del juego. Desde hace meses hay un objeto que ha estado acumulando polvo en los inventarios de todos los usuarios sin una función aparente. Sin embargo, The Pokémon Company acaba de revelar su utilidad y viene acompañada de una recompensa muy atractiva.

Con motivo del aniversario del juego, se ha anunciado una gran lotería especial en la que se podrá utilizar el Cupón futuro para que los jugadores opten a miles de Relojes de Arena, el objeto necesario para abrir sobres sin gastar dinero. Entre los premios hay recompensas para todos los participantes, aunque solo unos pocos afortunados se llevarán el gran bote.

La lotería del Cupón Futuro en Pokémon TCG Pocket: premios y fechas de distribución

El evento arrancará el 29 de octubre de 2025 a las 19:00 (hora peninsular española) y se mantendrá activo hasta el 29 de enero de 2026 a las 06:59, según confirmaron las cuentas oficiales del juego. Durante ese tiempo, todos los jugadores que tengan el Cupón Futuro en su inventario entrarán automáticamente en un sorteo con tres niveles de premios.

- Primer premio: 1.200 Relojes de Arena para sobres que solo podrán ganar 100 jugadores.

- Segundo premio: 120 Relojes de Arena que solo podrán ganar 10.000 jugadores.

- Tercer premio: 24 Relojes de Arena para todos los jugadores restantes, incluso los que no tengan el cupón.

Para comprobar si tienes el Cupón Futuro, basta con abrir el menú de la mochila dentro del juego. Aunque basta con ver las cifras para darse cuenta de que solo unos pocos recibirán el máximo premio, todos los jugadores obtendrán algo, lo que convierte este evento en uno de los más generosos de Pokémon TCG Pocket hasta la fecha.