Pokémon World Championships 2025 brilla un año más con el mejor evento hasta la fecha

Todo esto gracias a un error. Esta ha sido una frase que un compañero de prensa lanzó al aire durante nuestra estancia en el Pokémon World Championships y que se me quedó marcada. No fue un comentario vacuo soltado al aire, sino que evocaba al mismo origen no de Pokémon, sino más bien del éxito del mismo.

Cuando en febrero de 1996 las tiendas japonesas recibieron las primeras copias de los por aquel entonces Pocket Monsters Aka y Pocket Monsters Midori, pocos imaginaban que aquellos juegos que apenas estaban vendiendo unidades se iban a convertir en el fenómeno que han terminado siendo.

La causa detrás de esto se encuentra en que, tras un desarrollo eterno para los estándares de la época, los jugadores japoneses comenzaron a sufrir errores en su partida que dieron como resultado el encuentro con Mew, un Pokémon Legendario y desconocido que en circunstancias normales nunca debería aparecer en el juego.

Mew comenzó a aparecer en Pokémon Rojo y Verde por un error Pokémon

El fenómeno Pokémon se generó por un error inesperado

Ni siquiera estaba planeado más allá de la fase conceptual, pero fue añadido a última hora debido a que había quedado un pequeño espacio en el cartucho. Esta decisión se materializó en jugadores cuyo espíritu coleccionista hizo que quisieran adquirir el juego para tener también su criatura única y exclusiva. Y este solo fue el primer paso de este error.

De la noche a la mañana el éxito comercial de Aka y Midori provocaron su transición a Rojo y Verde, aunque en su lanzamiento occidental se decidió cambiar esta última versión por Pokémon Azul. Esto ha dado pie a que, a nivel de desarrollo, en los últimos 29 años haya habido más de cien juegos de Pokémon lanzados al mercado que culminarán este año con Leyendas Pokémon Z-A.

No obstante, la franquicia es mucho más que sus videojuegos y eso es algo que el Pokémon World Championships demuestra con creces. Tras haber podido acudir a varios eventos de Pokémon a lo largo de mi trayectoria, ya sea del juego de cartas, de Pokémon GO o de cualquier lanzamiento de un videojuego, siempre he sacado la misma conclusión: todos son parte de algo mucho más grande.

Pikachu con chaqueta universitaria ha sido el protagonista del Pokémon World Championships 2025 Pokémon

Pokémon es una franquicia que supera a Disney y Super Mario en beneficios

No es algo que se suelte así al tuntún, ya que muchos pueden ver a Pokémon como una franquicia pensada para los niños e inmaduros que no son más que animales y/u objetos que por alguna extraña razón levantan pasiones en todo el mundo.

La realidad es muy diferente, ya que puede que sea eso, pero también es algo más. A nivel económico, es la franquicia que más beneficio aporta de los últimos años con una salud de hierro que ya quisieran marcas como Disney, Hello Kitty o incluso Super Mario.

A nivel empresarial se trata de una compañía global que sabe llegar a todo tipo de mercados y sectores de la sociedad. Y a nivel sentimental, la forma en la que muchas personas tienen de conectar con otras personas e incluso con ellos mismos.

Pokémon World Championships es el culmen de todos estos aspectos. Con diferentes pabellones llenos de actividades que hacer mientras otros compiten, la sede de Anaheim (California) no solo ha conseguido demostrar que Pokémon es algo fundamental dentro de la cultura pop global, sino que además lo ha hecho firmando la que ha sido la mejor sede hasta la fecha del evento.

El mítico encuentro entre Nidorino y Gengar Pokémon

Los combates Pokémon son la base del Pokémon World Championships

Son muchos los motivos que permiten ver que el desembolso económico realizado por The Pokémon Company ha valido la pena no solo por el retorno de la rentabilidad con base en los asistentes que salían de sus tiendas cargados de productos oficiales, sino también por lo contento que salían los asistentes por lo cómodo que resulta pasear por los diferentes pabellones que conforman el recinto.

Esto último no es algo casual o fruto de una baja asistencia, sino que Chris Brown, uno de los máximos responsables de los eventos de Pokémon, concedió una entrevista a medios europeos en la cual detalló que la movilidad y el fácil accesoeran prioritarios para que el evento fuese por el buen cauce, lo cual es algo que se agradece a todos los niveles.

Sin embargo, las dudas que surgen en torno al Pokémon World Championships son bastantes obvias, ya que cualquiera desde fuera se podría preguntar si merece o no merece la pena ir si no hay una dedicación a nivel competitivo en los diferentes juegos y disciplinas, ya sean Pokémon VGC, Pokémon UNITE, Pokémon GO o el Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon (abreviado como JCC Pokémon).

Leyendas Pokémon Z-A impresiona con una demo llena de secretos que desentrañamos en el Pokémon World Championship 2025 Nintendo

La demo de Leyendas Pokémon Z-A ha estado disponible en Pokémon World Championships

La respuesta corta es que cualquier seguidor de la franquicia, sea en menor o mayor grado, no debería perderse nunca la oportunidad de ir a un Mundial o Campeonato Continental siempre y cuando la capacidad económica se lo permita. Esto es algo que no se limita mucho no solo a ver, sino a sentir la emoción de los combates que son retransmitidos en pantallas gigantes que sirven como previa a la gran arena donde tuvieron lugar las finales.

Por lo pronto, a nivel de videojuegos, el Pokémon World Championships se ha convertido en el primer lugar del mundo en el que los jugadores han podido disfrutar de la demo de Leyendas Pokémon Z-A, lo que deja ver el enorme potencial que tiene tras de sí el nuevo videojuego de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Sin embargo, desde The Pokémon Company siempre son conscientes de que mucho de los miembros de la comunidad de Pokémon solo están interesados en un producto, ya sean los videojuegos, las cartas, la serie de televisión, Pokémon GO, entre muchos más. Y es por eso que en el evento se hace un despliegue de todo lo que puede ofrecer Pokémon.

La increíble moto de Miraidon estaba en exposición durante el Pokémon World Championships Pokémon

Todos los juegos de Pokémon se podían encontrar en el evento

Con espacios dedicados a aprender a jugar a Pokémon VGC, Pokémon UNITE y JCC Pokémon, el Pokémon Play Lab servía para que tanto pequeños como mayores pudiesen conocer de primera mano aquellos juegos que tanta pasión levantaban y que había llevado a algunos a intentar alzarse con las copas mundiales.

En paralelo, varias colas de avance bastante rápido buscaban hacerse con pines especiales y únicos de este evento los cuales requerían incluso de intercambios con creadores de contenidos que paseaban por el evento, aunque sin duda el más complicado de conseguir era aquel que requería de un miembro del Staff.

Un museo formaba parte de esta experiencia en el que aquellos más novatos descubrían que este tipo de torneos ni siquiera había comenzado con los videojuegos, sino que fueron las cartas las que lo iniciaron todo. Y todo esto sin olvidar las tiendas en las que era posible hacerse con todo tipo de productos oficiales e incluso temáticos, en especial una figura y peluche de Pikachu caracterizado con una chaqueta californiana.

El Pokémon World Championships reune a gente de todo el mundo Pokémon

Una experiencia que merece ser vivida

Ya sea a nivel global o europeo, Pokémon Championships es un evento que todo seguidor de Pokémon debería vivir en algún momento de su vida. Es cierto que para el de Anaheim ya es demasiado tarde, pero lo cierto es que no es que fuese el último que se va a hacer jamás. Por el contrario, las sedes de 2026 ya se conocen.

Por parte del continente europeo, Londres volverá a ser la sede de este evento cuando el Excel London reciba en el mes de febrero a los mejores entrenadores con el objetivo de conseguir los puntos necesarios para clasificarse mientras que San Francisco será la sede del Pokémon World Championships con la promesa de ser el evento definitivo que celebre el 30 aniversario de la franquicia.

Obviamente es algo que no está en manos de todos sobre todo por el desembolso que requiere y que, una vez allí, irá a más por todos los productos que se pueden encontrar, pero, en lo que a mí se refiere, si pudiese, repetiría esta experiencia o, en su defecto, intentaría que otros pudiesen vivirla.