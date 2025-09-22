El potencial definitivo de R2-D2: 'Star Wars' muestra la mejora perfecta en una actualización épica

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia ha sido la producción que acaba de darle a R2-D2 una mejora que Anakin Skywalker nunca se acercó a tener. Y es que George Lucas siempre consideró a R2-D2 el héroe de las películas de esta legendaria franquicia de ciencia ficción. "Siempre que hay un momento crucial de verdadero peligro, él es quien salva a todos", explicaba el cineasta.

Es difícil olvidar la primera vez que uno ve la trilogía de precuelas de Star Wars. Lo más sorprendente es que George Lucas decidió mejorar al personaje de R2-D2 con habilidades que nunca se habían mostrado en la trilogía original. Quizás, lo más impresionante fueron los propulsores, que sin duda habrían sido muy útiles para viajar por Tatooine.

R2-D2 es el héroe silencioso de 'Star Wars'

Lo que nadie imaginó es que precisamente esos propulsores acabarían convirtiéndose en la mayor mejora que podría existir para R2-D2. Pues bien, parece que LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia decidió ir un paso más allá. En la línea de tiempo de LEGO Star Wars, R2-D2 aún pertenece a Padmé Amidala, quien, de hecho, es una reina pirata implacable.

En este sentido, el icónico personaje ha recibido una sorprendente mejora que podría incluso hacer temblar a Darth Vader, pues cuenta con todo un arsenal que lo rodea. El verdadero potencial de R2-D2 se revela cuando es literalmente expulsado a las profundidades del espacio. El droide acaba uniéndose a una batalla en la que demuestra el verdadero alcance de su arsenal.

La Estrella de la Muerte es la estación espacial más temida de 'Star Wars' Difoosion

Al ver el potencial de R2-D2, es imposible no pensar que esta es una versión que el mismísimo Anakin Skywalker podría haber creado. Los droides han sido a menudo denominados como una navaja suiza en Star Wars, sobre todo por sus numerosas herramientas útiles que están integradas en su sistema. Por lo tanto, es lógico que un droide como R2-D2 tuviera esta fuerza, y es fascinante imaginar al diminuto personaje con un arsenal así en el canon.

Sin embargo, lo que hace que la versión de LEGO Star Wars sea tan asombrosa es que se inspira en otro peligroso droide que también forma parte del canon. Lo cierto es que BT-1 y 0-0-0 son droides asesinos creados como un reflejo oscuro de R2-D2 y C-3PO, ya que son asesinos brutales que disfrutan del caos.