El productor de 'Saw XI' revela los detalles de la trama y la cronología original en la franquicia

Los detalles de la trama de Saw XI se han revelado tras la cancelación del desarrollo de la película. La exitosa franquicia de terror de Saw propuso un nuevo concepto en Saw X, sobre todo porque marcó el regreso de John Kramer. La película fue bien recibida por la crítica y un éxito de taquilla, recaudando más de 125 millones de dólares con un presupuesto de 13 millones.

Como es lógico, la expectación por la siguiente entrega era enorme. Inicialmente, el estreno de Saw XI estaba previsto para el 27 de septiembre de 2024, que finalmente se retrasó a 2025. Sin embargo, el desarrollo de la película se estancó y fue cancelada. Ahora, el productor de Saw, Oren Koules, ha revelado qué podría haber sido esta película.

El futuro de 'Saw' sigue siendo incierto

En una entrevista con ComicBook, Oren Koules explicó que había una diferencia de opiniones sobre cómo sería Saw XI. Según parece, esta diferencia creativa estaba entre él y el cofundador de Twisted Pictures, Mark Burg. Luego explicó qué se podría haber esperado de Saw XI. Estas fueron sus palabras: "Teníamos a todos, incluyendo a Synnøve, que regresaba de Saw X. Era increíble. El guion que teníamos iba a transcurrir 30 segundos después del final de Saw X".

Estas declaraciones confirman que Saw XI iba a reanudarse apenas segundos después del desenlace de Saw X, con el regreso de la villana Cecilia Pederson y Mark Hoffman. Las diferencias creativas impidieron que esto se hiciera realidad. Por otro lado, en medio de esta confusión, Blumhouse compró una participación en los derechos de Saw a Twisted Pictures, que se intuyó como una especie de traspaso de testigo.

Por supuesto, la cancelación de Saw XI no tiene por qué significar necesariamente el fin de la franquicia, pero sí marca una transición crucial para la saga. Este filme parecía tener todo lo necesario para recuperar su estado de gloria. Comenzando solo 30 segundos tras el final de Saw X, estos detalles de la trama reafirman que pudo haber sido una entrega con el espíritu de las primeras películas.