La próxima expansión de Pokémon TCG Pocket será la más grande hasta la fecha con tres sobres diferentes

A finales de este mes, Pokémon TCG Pocket (JCC Pokémon Pocket) celebrará su primer aniversario con una actualización de peso: la expansión Megaevoluciones, que marcará un antes y un después en la estructura del juego. Esta nueva colección no solo introducirá las esperadas cartas de las poderosas transformaciones que debutaron en la sexta generación, sino que además modificará la forma en la que se distribuyen los sobres, pasando de dos a tres por expansión principal.

Las primeras imágenes oficiales han confirmado que los tres sobres estarán centrados en Mega-Gyarados, Mega-Blaziken y Mega-Altaria, lo que anticipa un enfoque temático más definido para cada conjunto. Este cambio podría responder a la intención de ofrecer mayor diversidad y un abanico más amplio de cartas dentro de una misma expansión, algo que la comunidad venía reclamando desde el lanzamiento del juego.

Pokémon TCG Pocket se prepara para una nueva era

El movimiento también apunta a un rediseño del modelo de expansión. Hasta ahora, las colecciones se agrupaban bajo una misma letra —como ocurrió con el set “A”—, pero con la llegada de B1, la primera expansión de Megaevoluciones, se espera que el juego adopte un formato anual. Bajo este esquema, cada año se estrenaría una nueva expansión principal que serviría de base para otras subexpansiones complementarias, como podrían ser B1a o B2, siguiendo un calendario más ambicioso y sostenido.

El set anterior, A1, ya había alcanzado más de 200 cartas, una cifra considerable que consolidó a Pokémon Pocket como una experiencia completa dentro del coleccionismo digital. Sin embargo, la nueva estrategia sugiere un enfoque de crecimiento continuo, donde el número de sobres y cartas irá en aumento, ofreciendo más contenido tanto a los jugadores casuales como a los coleccionistas más dedicados.

Por ahora, se desconocen la fecha exacta de lanzamiento de Megaevoluciones y cuáles serán sus cartas destacadas, aunque se espera que mantenga el tono celebratorio del aniversario. En cualquier caso, la llegada de esta expansión marca un punto de inflexión con el que Pokémon TCG Pocket se prepara para entrar en su segundo año con más fuerza, más contenido y una clara intención de evolucionar su propio formato, fiel al espíritu de las Megaevoluciones que ahora protagonizan su futuro.