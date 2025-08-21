La próxima película de 'Star Wars' será determinante en la franquicia de la manera más sorprendente

Star Wars está llegando a un punto de inflexión en su próxima película, The Mandalorian & Grogu. Y es que este hito de la franquicia puede resultar sorprendente. Antes del estreno de la serie de televisión The Mandalorian, los personajes que aparecían en los proyectos de animación rara vez tenían la oportunidad de aparecer en la acción real.

Sin embargo, la segunda temporada de The Mandalorian cambió esta tendencia. Con personajes como Ahsoka Tano y Bo-Katan Kryze finalmente llegando a la acción real, todo parecía posible para los personajes de Star Wars que habían aparecido en la animación. Ahora, en The Mandalorian & Grogu, Star Wars trae a uno de sus principales personajes de animación a la gran pantalla por primera vez.

De la animación a la acción real

El personaje en cuestión es Zeb Orrelios, quien fue uno de los protagonistas de Star Wars Rebels. Tampoco es la primera vez que se traslada a la acción real, ya que hizo acto de presencia por primera vez en la tercera temporada de The Mandalorian con una breve aparición junto a Carson Teva en el puesto de avanzada de la Nueva República.

Tampoco es el primer personaje de animación de Star Wars en llegar a la gran pantalla, ya que ese logro lo consiguió Saw Gerrera. Sin embargo, sí que es el primero tan importante por su condición de protagonista. Saw Gerrera solo formó parte de un breve arco argumental en Star Wars: The Clone Wars, mientras que Zeb Orrelios fue un miembro esencial de la tripulación de los Rebeldes.

Si bien es cierto que aún se desconoce qué papel jugará este personaje en The Mandalorian & Grogu, es probable que colabore de manera estrecha con Din Djarin, lo que lo convertiría en una incorporación crucial al elenco de la película. Décadas después del inicio de Lucasfilm Animation, el universo de animación de Star Wars parece ser más importante que nunca. Por eso, estas series animadas van siendo cada vez más cruciales para la franquicia. The Mandalorian & Grogu llegará a los cines en mayo de 2026.