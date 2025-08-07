PS5 supera los 80 millones de consolas vendidas en todo el mundo y sigue un ritmo similar a PS4

Sony ha dado a conocer que, al cierre del trimestre concluido el 30 de junio de 2025, las ventas acumuladas de PS5 alcanzaron los 80,3 millones de unidades. En ese mismo periodo, se vendieron 2,5 millones de consolas, lo que representa un aumento de 0,1 millones respecto al mismo trimestre del año anterior, por lo que las ventas de la consola de actual generación avanzan a buen ritmo en su quinto año de vida. En cuanto a la conectividad, PlayStation Network registró 123 millones de usuarios activos mensuales, creciendo en 7 millones interanualmente.

Por otro lado, las ventas de software combinadas para PS5 y PS4 sumaron 65,9 millones de unidades en el trimestre, un incremento muy notable de 12,3 millones en comparación con el año anterior. De estas ventas, 6,9 millones correspondieron a títulos de primera parte, es decir, juegos desarrollados por Sony. Otro dato clave es que el 83 % de las ventas de software fueron descargas digitales completas, lo que marca un aumento del 3 % respecto al mismo periodo del año previo.

Las ventas de PS5 avanzan a un ritmo ligeramente inferior a las de PS4

Tras conocerse que PS5 ha superado los 80,3 millones de unidades distribuidas a nivel mundial hasta junio de 2025, surge la inevitable comparación con su predecesora, PS4. Ambas consolas han estado disponibles durante 56 meses en sus respectivos ciclos, lo que permite una comparación directa. En ese mismo período, PS4 logró alcanzar aproximadamente 80,6 millones de unidades vendidas, superando ligeramente a PS5 por una diferencia de alrededor de 300.000 consolas. Esto indica que, a pesar de problemas iniciales de stock y componentes durante la pandemia, PS5 ha conseguido mantenerse a un ritmo muy similar al de PS4 en términos globales.

Sin embargo, el panorama varía dependiendo del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, PS5 ha vendido 26,3 millones de unidades, mientras que PS4, en el mismo punto de su ciclo, se quedaba en 24,9 millones, lo que representa una ventaja para la consola actual de 1,4 millones de unidades. Aun así, PS5 todavía está lejos de alcanzar el total histórico de PS4 en ese país, que asciende a 34,9 millones. Lanzamientos como el de GTA 6 serán claves para determinar hasta dónde puede llegar la actual generación de Sony.