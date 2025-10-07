PS6 puede haber dado a conocer su precio y sorprende en relación con el de PS5

Una reciente y supuesta filtración ha despertado el interés de la comunidad al sugerir que PS6 podría llegar al mercado con un precio más ajustado de lo que muchos temían. Aunque Sony aún no ha presentado oficialmente la nueva generación, los rumores apuntan a que el lanzamiento podría producirse en los próximos años, concretamente a finales de 2027, avivando la expectación por las posibles mejoras técnicas y el coste final de la consola. En este sentido, si las filtraciones son ciertas, la firma japonesa sorprendería con un precio de lo más competitivo teniendo en cuenta la presente generación.

La información procede de Moore’s Law Is Dead, un conocido canal de YouTube especializado en hardware, y que ya ha ofrecido informaciones veraces en el pasado, que asegura que PS6 ofrecería aproximadamente tres veces el rendimiento de PS5 —o el doble de PS5 Pro— en aspectos clave como rasterización, gráficos 3D y potencia de cálculo general. Según este mismo filtrador, Sony planea lanzar el sistema a un precio de 499 dólares, lo que supondría un alivio para quienes temían que la nueva consola superara con creces los precios actuales del mercado, ya que se comentaba que podría ser la primera consola de la historia en superar los 1000 euros.

Sony prepara una nueva generación de consolas revolucionaría para la marca

No obstante, estos datos deben tomarse con cautela, ya que el filtrador no ofrece pruebas sólidas que respalden la información ni revela sus fuentes. Si bien Moore’s Law Is Dead ha acertado con predicciones anteriores, la falta de confirmación oficial por parte de Sony invita a la prudencia. Además, la estrategia de precios será un factor decisivo para el éxito de PS6, por lo que habrá que ver qué decisiones toma la compañía en este aspecto. Sony es consciente de que un coste excesivo podría generar rechazo entre los jugadores, sobre todo en un contexto en el que los aumentos recientes de tarifas en servicios como PlayStation Plus ya han provocado reacciones negativas en la comunidad.

En definitiva, aunque el supuesto precio filtrado de PS6 genera optimismo por situarse en una franja considerada asumible, todo apunta a que habrá que esperar a los anuncios oficiales para confirmar si la próxima consola de Sony cumplirá tanto con las expectativas de potencia como con las de accesibilidad económica. Por el momento, el anuncio de PS6 aún se antoja lejano, por lo que habrá que permanecer muy atentos ante cualquier novedad en este sentido.