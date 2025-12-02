¿Por qué Frodo debería haber muerto en 'El Señor de los Anillos'? La lógica que tiene sentido

Lo cierto es que El Señor de los Anillos es considerada una obra maestra que ha sido referente en varias narrativas vinculadas a la fantasía. Por ese motivo, es difícil concebir cómo podría mejorarse la historia que planteó J. R. R. Tolkien, siendo un ejemplo sobresaliente en lo relativo a caracterización de personajes, desarrollo de trama y construcción de mundo. Sin embargo, sí que se podría argumentar que la muerte de Frodo al final de El Retorno del Rey habría sido un desenlace apropiado para el héroe hobbit.

La escena en cuestión tendría lugar en el Monte del Destino. En un universo paralelo, es posible que Frodo se diera cuenta de que el Anillo Único lo ha corrompido irreparablemente. Es por eso que es consciente de que no puede liberarlo voluntariamente, así que caería en las llamas con él para destruirlo. Existen varias formas de desarrollar un cierre en el que este evento podría suceder, pero lo que está claro es que morir posiblemente represente un escenario nada descabellado.

El legado de Frodo estuvo marcado por la corrupción del Anillo Único

De hecho, un momento en El Señor de los Anillos protagonizado por Sam y Frodo demuestra que ambos aceptan que el regreso a la Comarca no ocurrirá. Esa idea unidireccional de su misión se les va haciendo cada vez más evidente con cada peligro que enfrentan en el camino hacia el Monte del Destino y, aun así, siguen adelante a pesar del peligro que supone.

Ambos hobbits son conscientes de que cada paso hacia adelante les conduce a una muerte prácticamente segura. Además, la mayor parte de los personajes posiblemente intuían que el viaje de Frodo y Sam solo era de ida. Sin embargo, para sentir realmente el peso de ese sacrificio, el de una misión imposible, al menos un hobbit tenía que morir. Además, el momento sería impactante.

Tras la destrucción del Anillo Único, todos celebrarían la derrota de Sauron cerca de la Puerta Negra con una alegría inmensa que llena sus corazones. Más tarde, un hobbit solitario descendería hacia ellos desde las colinas: Samsagaz Gamyi. Lentamente, la comprensión de que solo uno de sus amigos sobrevivió golpearía de lleno a los héroes reunidos, convirtiendo los vítores de victoria en profundas lágrimas de dolor.

Y es que Frodo se trata simplemente de un hobbit normal, arrancado de su cómoda vida para emprender la hazaña que nadie más podía. Al final, el Anillo Único lo vence. La historia de Frodo en El Señor de los Anillos es innegablemente una tragedia, y terminar en muerte habría dado sentido a su épico viaje en la Tierra Media. Aun así, si bien la muerte de Frodo puede haber sido un final poderoso, es difícil criticar la decisión de mantenerlo con vida.

La idea de regresar de Mordor con vida, pero alterado física y mentalmente para siempre por su viaje, refleja una cicatriz que nunca podrá sanar del todo. Al brindarle a Frodo la salvación de Valinor, El Señor de los Anillos ofrece un rayo de esperanza para quienes arrastran las cicatrices de la guerra. Lo que está claro es que ya no podía permanecer en el reino mortal y tomar la decisión consciente de partir fue más fiel a la personalidad de Frodo.