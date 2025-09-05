¿Por qué George Lucas decidió eliminar un cameo importante de varios Lord Sith en 'Star Wars'?

George Lucas decidió eliminar el que habría sido un cameo revolucionario del Lord Sith en Star Wars: The Clone Wars. Sin embargo, el motivo que lo llevó a tomar esa decisión tan drástica fue por una razón argumental correcta. El éxito que supuso esta producción de animación no solo ofreció al público un análisis más profundo del debilitamiento de la Orden Jedi, sino que su estructura episódica también permitió una mayor exploración de diferentes conceptos de la franquicia.

Por ejemplo, en el arco argumental de Mortis, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano quedan varados en lo que se sugiere que es un constructo físico de la Fuerza. Allí conocen al Hijo, la Hija y el Padre, quienes actúan como encarnaciones vivas del lado oscuro, la luz y el equilibrio de la Fuerza, respectivamente.

La decisión de mantener la coherencia

Lo más curioso es que el plan inicial era que un par de Lords Sith destacados en la saga espacial de George Lucas aparecieran convertidos en espectros en representación del lado oscuro. Los personajes en cuestión eran Darth Bane y Darth Revan. Se suponía que serían la influencia principal en el lado oscuro. Sin embargo, su escena nunca se emitió. El conocido actor de doblaje de Star Wars, Sam Witwer, acudió a X para dar a conocer la razón que implicó el descarte de la idea.

George Lucas decidió eliminar los cameos de Darth Bane y Darth Revan para no contradecir lo ya establecido sobre la comprensión de los Sith al respecto de ciertas ideas básicas que vertebran la franquicia de Star Wars. "No existen los fantasmas Sith. No pueden concebir nada más allá de la muerte", explicaba Sam Witwer.

Darth Vader es el villano más emblemático de la franquicia de 'Star Wars' Difoosion

Esto se relaciona con la idea de que los Sith pueden usar la habilidad de transferencia de esencia para transferir su consciencia a otro cuerpo vivo o, en casos extremos, a un objeto inerte. Esto los mantenía atados al mundo físico, una representación perfecta de su negativa a concebir algo más allá de la muerte.

Dicho esto, la incapacidad de los Sith para convertirse en fantasmas es una de las grandes ironías que existen en Star Wars. Es bien sabido que los Sith solo anhelan poder y vida eterna, pero este deseo condujo directamente a los experimentos de clonación que lideró el Emperador Palpatine. Así que, por irónico que parezca, su propia naturaleza les impide inmortalizarse por completo.