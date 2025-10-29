¿Qué iba a pasar con Kang? Este era el plan de Marvel Studios antes del reemplazo de Doctor Doom

En el próximo estreno de Vengadores: Doomsday, los héroes de Marvel Studios tendrán que enfrentarse a una de las mayores amenazas que el UCM ha conocido: Victor von Doom. Sin embargo, la franquicia inicialmente presentó a Kang como el villano central de la Saga del Multiverso. Todo eso cambió cuando Jonathan Majors fue despedido de Marvel Studios.

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit junto a Michael Waldron, uno de los guionistas involucrados en la cancelada Vengadores: The Kang Dynasty, fue preguntado sobre si utilizó algo de esos borradores iniciales del guion para desarrollar esta próxima película de Doctor Doom que llegará en 2026. Por suerte, pudo compartir una de las propuestas que él y Jeff Loveness desarrollaron.

El adiós a Kang en la reestructuración del UCM

El creador detrás de Loki explicó que existía el plan de mostrar la derrota de una versión de Kang por parte de los Jóvenes Vengadores. Eso era algo por lo que el equipo estaba realmente entusiasmado, pero hubo un giro inesperado. Según Michael Waldron, los héroes descubrieron que esa versión en particular vivía su primer día como Kang.

El guionista concluyó explicando que acabaron decepcionándose mucho porque creía que el Kang que iba a aparecer en el final era la variante lagarto. Eso sí, se divirtieron mucho durante el proceso. Cuando se cambió a Vengadores: Doomsday, Stephen McFeely fue contratado para escribir el nuevo guion. Es conocido por haber trabajado en la trilogía protagonizada por el Capitán América, así como en Vengadores: Infinity War y Endgame.

Con Anthony y Joe Russo de regreso como directores de las películas finales pertenecientes a la Fase 6, el reparto de Vengadores: Doomsday terminó la fotografía principal el pasado mes de septiembre. Hasta el momento, aún no se ha establecido una fecha de rodaje para Vengadores: Secret Wars, que concluirá la Saga del Multiverso a finales de 2027.

Después de que Marvel Studios despidiera a Jonathan Majors cuando Kang fue eliminado de la línea de tiempo oficial del UCM, se reveló que Robert Downey Jr. daría vida a Doctor Doom. Esta será su primera vez de regreso en la franquicia después de que Tony Stark muriera en Vengadores: Endgame. Aunque su rostro no apareció en pantalla, el villano formó parte de la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos.