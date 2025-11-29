¿Qué ocurrió con la serie de ciencia ficción de James Cameron cancelada en los 2000?

Nana Visitor ha sido la responsable de explicar qué fue lo que acabó sucediendo con Dark Angel, la serie de ciencia ficción ciberpunk de Fox que fue producida por James Cameron y protagonizada por Jessica Alba. Tras interpretar a Kira Nerys durante las siete temporadas de Star Trek: Deep Space Nine, Nana Visitor se unió a Dark Angel como la villana Dra. Elizabeth Renfro hacia el final de la primera temporada.

Ambientada en una Seattle postapocalíptica, Dark Angel tiene como protagonista a Max Guevara, una adolescente genéticamente modificada que se esconde de las fuerzas gubernamentales de las que escapó cuando tan solo era una niña. En este contexto, Max colabora con el ciberperiodista Logan Cale y ayuda a personas necesitadas mientras busca a sus hermanos, quienes también huyeron del programa gubernamental conocido como X-5.

El origen de 'Dark Angel' y la visión de James Cameron

En una entrevista reciente, Nana Visitor recordó su breve paso por Dark Angel y reveló qué le sucedió a su personaje como villana:

Cuando conocí a James Cameron, me habló de mi personaje y me dijo que probablemente tenía 100 años o más. Pero claro, no recuerdo quién hacía la serie en ese momento. Al final decidieron que iba a ser solo gente joven. James Cameron se fue, y se convirtió en una serie muy diferente. Así que me fui. Nos fuimos todos, por desgracia. Nana Visitor, sobre su involucración en la serie de 'Dark Angel'

Aun así, la actriz sí que pensaba que si la versión de James Cameron hubiera podido desarrollarse adecuadamente, habría sido una producción con una propuesta muy interesante. Al final, Dark Angel se emitió durante dos temporadas en Fox. Siendo la primera serie de televisión creada y producida por James Cameron, Dark Angel fue un éxito al principio. Sin embargo, la ambiciosa producción resultó costosa y los índices de audiencia se desplomaron a lo largo de la primera temporada.

Para cuando se reveló que Nana Visitor sería la villana central de Dark Angel, la serie estaba a punto de ser cancelada. Fox renovó Dark Angel para la segunda temporada, pero la serie se reorganizó para centrarse más en los jóvenes personajes X-5. Al final terminó abandonando la mayor parte de la historia de la primera temporada para dar paso a un nuevo misterio que involucraba a la creación de los X-5.

Nana Visitor apareció en Dark Angel durante seis episodios, y la Dra. Elizabeth Renfro encontró su final al principio de la segunda temporada. En este sentido, Dark Angel planeaba regresar para la tercera temporada, pero Fox canceló la serie en el último momento. El intento de la cadena de reestructurar la serie no logró impulsar los índices de audiencia. Dicho esto, algunos miembros clave de la producción han sugerido en varias ocasiones que, si James Cameron está dispuesto a volver, se plantearían seriamente realizar una renovada versión de Dark Angel.