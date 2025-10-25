¿Qué pasaría si 'Toy Story' fuera violenta? Tras Pixar, esta joya es una versión más brutal

Decir que Toy Story fue revolucionaria en la animación no debería sorprender a nadie. Pixar demostró lo que podía hacer y por qué la animación no tenía nada que envidiar a las producciones de acción real. Sin embargo, una joya infravalorada de los 90 le dio un giro a ese innovador concepto en el que los juguetes podían cobrar vida. Mientras que el clásico de Pixar marcaba el comienzo de una nueva etapa, algunas películas infantiles de esa década intentaron hacerse un hueco de diferentes maneras.

Lo cierto es que las películas infantiles de esa época se ganaron la fama de ser un poco atrevidas. Por esa razón, se tiene la consideración de que la mayor parte de esas ideas no encajarían en lo que se entiende como el cine familiar más actual. Sin embargo, pocas fueron tan controvertidas como Small Soldiers de Joe Dante, una película que obtuvo una clasificación PG-13 pese a estar dirigida a un público mayoritariamente infantil.

Una propuesta atrevida que estuvo envuelta en polémica

Tras realizar numerosas comedias clásicas con tintes de terror como Gremlins, Joe Dante fue elegido para dirigir Small Soldiers. La historia se centra en un grupo de figuras de acción a las que accidentalmente se les asignan chips informáticos que les dotan de cierta inteligencia. Un grupo es una banda de monstruos, mientras que el otro es un equipo militar decidido a acabar con sus enemigos.

Estrenada solo unos años después de Toy Story, es evidente que existen ciertos paralelismos entre ambas películas. Ambas presentan juguetes que tienen vida, aunque Small Soldiers adopta un enfoque marcado por la violencia. Lo cierto es que este clásico puede ser considerado una película que se enmarca en el género bélico, por lo que dista mucho del enfoque más familiar de Toy Story.

Small Soldiers generó controversia tras su estreno debido a la propuesta de su contenido. A pesar de contar con una línea de juguetes, el filme acabó recibiendo una clasificación PG-13. Esto causó revuelo, ya que estaba dirigida a niños que eran demasiado jóvenes para el concepto que proponía la película. La realidad es que es demasiado oscura para los más pequeños, pero muy divertida para niños algo más mayores.

La controversia que rodeó a Small Toys fue algo que ensombreció a la película. Sin embargo, esta arriesgada película infantil es una propuesta interesante. Además, tiene un toque irónico que le sienta francamente bien. La crítica estuvo dividida, ya que obtuvo una puntuación del 50% en Rotten Tomatoes. Aunque es una película imperfecta, Small Soldiers es una de las mejores películas familiares oscuras que puedes ver. Si te apetece verla, puedes encontrarla en Prime Video o Movistar Plus+.