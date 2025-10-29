Por qué Regreso al futuro intentó mantener en secreto el cambio de actor para el personaje de Marty McFly

El cambio de actor en Regreso al futuro es uno de los secretos a voces más populares del cine de los años 80, pero en su momento el equipo hizo todo lo posible por ocultarlo. Antes de que Michael J. Fox se pusiera en la piel de Marty McFly, el papel fue interpretado por Eric Stoltz, que llegó a rodar varias semanas de metraje antes de ser despedido.

La sustitución fue un proceso delicado y lleno de incertidumbre. Universal temía que el proyecto se viniera abajo si la noticia se filtraba demasiado pronto, y el propio Steven Spielberg, productor de la película, pidió manejar la transición con la máxima discreción.

Michael J. Fox revela cómo se mantuvo en secreto su llegada al rodaje

Con motivo del 40º aniversario de la película, Fox ha publicado el libro Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum, donde recuerda cómo fue incorporarse a mitad de rodaje mientras aún grababa la serie Enredos de familia.

“No tuve tiempo ni de pensarlo. El público ni siquiera sabía que se había producido un cambio. Me metí en el papel sin tiempo para hablar de ello”, confesó el actor, que vio como todo el equipo trató de mantener el secreto hasta el último momento. Solo cuando un importante medio publicó la noticia se hizo público el recast.

Fox también recordó que no conoció a Christopher Lloyd hasta el mismo día que rodaron juntos su primera escena: “Saltó de la furgoneta y pensé, santo cielo, esto va a ser genial. Está completamente loco”.

El motivo por el que Stoltz siguió rodando durante semanas, aun cuando los responsables sabían que querían reemplazarlo, fue evitar que el estudio cancelara el proyecto. Finalmente, el cambio se ejecutó sin detener la producción y el resultado se convirtió en historia del cine.