¿Por qué 'Tron: Ares' se plantea como un "reinicio" y no una continuación?

Los espectadores de Tron: Legacy llevan preguntándose más de una década cuándo podrían volver a ver a Sam Flynn y Quorra. Sin embargo, con el estreno inminente de Tron: Ares, el público descubrirá un tipo de continuación muy diferente. En lugar de retomar los eventos que se vieron en la última película, Disney ha optado por tomar un nuevo camino para la franquicia. Así que no, aunque resulte extraño, Tron 3 no puede entenderse como una continuación de Tron: Legacy.

En este sentido, el productor Justin Springer dejó clara la dirección creativa que iba a tener Tron: Ares. "Es una nueva historia. No es una secuela de Legacy. Es una nueva película de Tron que existe dentro del mismo universo", explicaba sin dejar un margen de mínimo error para la duda. Y es que esta distinción que se hace resulta sumamente importante. Sí que aseguró que Tron: Legacy aún "sucedió" y que, sin duda, es canon, pero Ares no va a continuar con los personajes de Sam y Quorra.

'Tron: Ares' será una nueva historia en el universo 'Tron'

En cambio, este nuevo filme presenta a nuevos protagonistas como Eve Kim y Ares de una forma que casi funciona como un reinicio. Aun así, no es un reinicio total porque sigue cierta continuidad por la aparición de personajes anteriores de la franquicia. Sí que puede entenderse como un capítulo nuevo que expande este universo, a la vez que lo enriquece con ideas modernas sobre la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, Tron: Ares es plenamente consciente de sus raíces. Esto se refleja en el impresionante diseño de producción de la película. La sede de ENCOM es una réplica de la oficina de Kevin Flynn. También se verán otras localizaciones que beben de la nostalgia y numerosas referencias que consolidan su legado, incluso mientras toma una nueva dirección.

A lo largo de estos años, sí que se desarrollaron proyectos como Tron: Ascension y la cancelada Tron 3, pero fueron proyectos que nunca llegaron a materializarse. En principio, esas versiones iniciales habrían continuado la estela de Legacy antes de ser finalmente archivadas. Aun así, según parece, el ADN de esos guiones anteriores se trasladó a Ares, una película que se confeccionó desde cero como una historia propia con una renovada trama.