Quentin Tarantino vuelve oficialmente a la interpretación con el papel más importante en 29 años

Quentin Tarantino, uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas, está listo para ponerse de nuevo frente a las cámaras. Aunque ha aparecido en pequeños cameos en varias de sus películas, hacía casi treinta años que no asumía un papel relevante como actor.

Su último gran papel fue en Abierto hasta el amanecer (1996), la cinta dirigida por su amigo Robert Rodriguez, que además coescribió. Ahora, el director de Pulp Fiction y Érase una vez en... Hollywoodretoma la interpretación en una producción muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Tarantino protagoniza la nueva película de Jamie Adams, Only What We Carry

Según informa Variety, Tarantino forma parte del reparto principal de Only What We Carry, el nuevo largometraje del cineasta independiente Jamie Adams. La película se rodó en la costa de Normandía, Francia, durante seis días y con un presupuesto reducido, apostando por un estilo improvisado y experimental.

El elenco lo completan Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg, Sofia Boutella, Liam Hellmann y la cantante Lizzy McAlpine, que debutará en el cine. Tarantino interpreta a John Percy, un viejo amigo del protagonista que regresa inesperadamente y despierta secretos que parecían ya enterrados.

Para Tarantino, Only What We Carry supone su papel más destacado desde hace casi tres décadas y llega justo en el momento en que el director planea su décimo y, supuestamente, último largometraje como realizador. Este regreso a la actuación podría indicar que, una vez abandone la dirección, aún no haya dicho su última palabra en el mundo del cine.