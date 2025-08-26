Raja Jackson, hijo de Rampage Jackson, agrede brutalmente a un luchador en un directo y la policía abre investigación

El éxito de La Veladano ha pasado desapercibido para ningún creador de contenido de ningún rincón del mundo. Por eso, es cada vez más habitual ver eventos de lucha en plataformas de directos. El último, con temática wrestling ha tenido lugar en Kick, aunque terminó con uno de los clips más polémicos que ha dejado el mundo del streaming en los últimos meses.

Raja Jackson, hijo del mítico peleador de MMA Rampage Jackson, acudió a esta cita con un equipo de cámaras y lo que parecía ser una simple participación pactada acabó derivando en un brutal caso de violencia real.

El momento fue transmitido en directo y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se multiplicaron los rumores sobre la supuesta muerte del luchador que se estaba enfrentando contra él en el ring, Syko Stu.

Syko Stu está vivo, pero está teniendo lugar una investigación policial

Las imágenes muestran cómo Raja sube al ring y, después de hacer una llave que deja a Stu en el suelo inconsciente, le golpea repetidamente en la cara, dejándolo ensangrentado y sin moverse. El clip se corta con el luchador desmayado, lo que llevó incluso a especular sobre un posible desenlace fatal.

Sin embargo, el propio Rampage Jackson confirmó después que el agredido por su hijo está vivo, consciente y en condición estable, aunque todavía no se conocen detalles sobre su recuperación.

Lo que sí se conoce es la secuencia que desató la violencia, que tuvo origen en un malentendido. Stu golpeó a Raja con una lata vacía creyendo que formaba parte del show, y los promotores alentaron después a que subiera al ring como parte de la narrativa. Fue entonces cuando Raja decidió tomar su venganza personal, asegurando más tarde, después de abandonar el lugar, que está “cansado de que todos jugaran con él”.

La polémica no ha quedado ahí y el organizador del evento ha emitido un comunicado condenando lo sucedido, mientras que la policía de Los Ángeles confirmó que se ha abierto una investigación sobre el incidente. Además, Raja Jackson ha sido suspendido de Kick.