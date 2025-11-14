La reacción de Millie Bobby Brown al final de 'Stranger Things' recuerda al controvertido cierre de 'Juego de Tronos'

Millie Bobby Brown saltó a la fama como una de las protagonistas principales de Stranger Things en su papel como Once. Sin embargo, la actriz tuvo una reacción "alarmante" al ser preguntada sobre cómo acaba su personaje al final de la última temporada. Lo más sorprendente es que generó comparaciones con Juego de Tronos entre la audiencia. Como bien sabrás, tras cinco temporadas, la popular serie de Netflix llega a su fin tras casi una década de su estreno.

Es evidente que todos los involucrados en la producción esperan que la última temporada de Stranger Things no tenga un final decepcionante como el que se produjo en la reconocida Juego de Tronos. Lo más preocupante es que la reacción de Millie Bobby Brown a un importante interrogante provocó inmediatamente dudas entre el público. Cuando comentó si estaba contenta con la resolución de Once, la joven actriz asintió levemente.

El destino de Once se vuelve un motivo de preocupación

La realidad es que su expresión parecía incómoda, como si intentara ocultar lo que realmente quería decir. Noah Schnapp, que interpreta a Will Byers, admitió que existe mucha presión para que el final sea el adecuado, pero se siente "confiado" en lo que crearon durante la última temporada, algo con lo que Millie Bobby Brown también pareció estar de acuerdo.

En este sentido, la reacción inicial de la actriz causó preocupación entre los espectadores, ya que acudieron a la sección de comentarios del vídeo para expresar su incertidumbre sobre lo que esto podría significar para la próxima temporada de Stranger Things. Lo interesante es que se produjo una comparación con la reacción de Emilia Clarke cuando habló sobre el final de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos.

Muchos se preguntan ahora si Once puede ser uno de los personajes principales que está condenado a morir en el final, como ya sucedió con Daenerys hace unos años. Aun así, comparar Stranger Things con Juego de Tronos resulta complicado, ya que la exitosa serie de fantasía de HBO recibió críticas muy positivas durante gran parte de su emisión. No es casualidad que la calidad decayera cuando David Benioff y D. B. Weiss se quedaron sin material de la obra de George R. R. Martin.

El reparto y el equipo creativo de Stranger Things han señalado concretamente el final de Juego de Tronos como un ejemplo que esperan no seguir en cuanto a la recepción del público. Después de todo, las críticas que recibió la serie de HBO fue lo que motivó a los hermanos Duffer a evitar estas comparaciones que son tan odiosas. A poco más de unos meses del final de la serie, comienza la cuenta atrás para descubrir si Stranger Things seguirá el camino de Juego de Tronos o conseguirá aprender de esas duras lecciones.