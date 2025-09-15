La reacción de Robert Pattinson al guion de 'The Batman 2' promete una película épica

Los amantes de DC Comics y del Universo Batman están empezando a recibir las primeras señales de lo que les espera en The Batman 2. Tras años de espera desde la primera entrega de 2022, el director Matt Reeves ha comenzado a compartir detalles sobre el progreso de la secuela y, especialmente, sobre cómo los actores están recibiendo el guion.

En una entrevista reciente con Variety, Reeves confirmó que el guion ya se ha completado y que ha sido entregado a los actores principales para su revisión. El director destacó que Robert Pattinson, quien interpreta a Bruce Wayne, reaccionó con gran entusiasmo al texto, lo que ha generado altas expectativas sobre la calidad y la ambición de la película. Reeves describió cómo el guion se entregó bajo estrictas medidas de seguridad y con un sistema de bloqueo, subrayando la importancia de mantenerlo confidencial hasta que el proyecto avance en su fase de producción.

Pattinson, entusiasmado con el guion de The Batman 2

La positiva reacción de Pattinson, explicada por el propio director de la película, indica que la secuela seguirá explorando y ampliando el universo del Caballero Oscuro, retomando elementos de la primera película y de The Penguin, la serie de HBO que amplió el mundo de Reeves. Además, la entrega del guion marca un paso importante hacia el inicio del rodaje, previsto para primavera de 2026, y anticipa que el reparto podrá prepararse a fondo para sus papeles antes de comenzar la filmación.

La expectativa entre los aficionados también aumenta porque, junto con la preparación de los actores, se espera que pronto se inicie la selección de nuevos personajes, incluyendo posibles villanos y secundarios del universo DC. Con la reacción positiva de Pattinson y los secretos que rodean el guion, los seguidores del héroe de Gotham pueden anticipar queThe Batman 2 será una película ambiciosa y llena de sorpresas, lista para continuar la saga en 2027.