El renacimiento de DC: una nueva era cinematográfica comienza tras 84 años de historia

Aunque parecía una misión que solo Ethan Hunt era capaz de realizar, DC Studios parece haber encontrado la fórmula del éxito en un giro radical que nadie esperaba. Es por eso que se dispone a iniciar una nueva etapa dorada para DC en la gran pantalla, así como en los numerosos proyectos que llegarán a televisión.

Cuando James Gunn asumió el cargo de codirector ejecutivo de DC Studios, encargado de la parte creativa de los próximos lanzamientos de DC, confirmó que no todas las producciones formarían parte del nuevo universo compartido de la franquicia. Es evidente que el esfuerzo principal estará en la continuidad principal, pero los proyectos de Elseworlds siguen siendo igual de atrevidos.

La nueva visión de DC Studios es un éxito

La etiqueta de Elseworlds se refiere a una película o serie que existe fuera del canon del Universo DC. Esto es algo que sucede con la franquicia The Batman del director Matt Reeves o la serie de animación Teen Titans Go!. Ahora, un importante anuncio confirma que ambas se unirán de un modo especial, marcando un punto de inflexión de enorme relevancia en DC.

Superman ha demostrado ser un éxito rotundo para DC, así que eso confirma que habrá DCEU durante un tiempo asegurado. En este sentido, James Gunn ya había aclarado que el plan de DC Studios era estrenar un par de películas de acción real al año. Por tanto, la secuela de la cinta protagonizada por David Corenswet se suma a otra película de DC que ya estaba prevista para 2027: el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne en The Batman 2.

Esto confirma que DC finalmente estrenará una película en formato real de Batman y Superman el mismo año. Inicialmente, tanto Superman como The Batman 2 estaban previstos para este año. Sin embargo, la secuela de The Batman se retrasó de 2025 a 2026 y luego pasó a tener su fecha de estreno actual en 2027. Esto sugiere que es un nuevo camino esperanzador para DC.

Aunque se confirmó que la idea es mantener ambas franquicias separadas, los rumores sobre su unificación persisten. Lo cierto es que James Gunn ha compartido opiniones que hacen parecer que la decisión no sería del todo imposible. Si el Batman de Robert Pattinson aparece en la secuela de Superman o si David Corenswet tiene un cameo sorpresa en The Batman 2, DC se aseguraría de que ambos proyectos estuvieran vinculados de una forma que causaría furor.