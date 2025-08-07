Resumen del Indie World de Nintendo con todos los juegos y anuncios del evento

Nintendo ha presentado un nuevo Indie World Showcase, un evento que ha captado la atención de los jugadores que siguen con expectación los títulos más independientes de la industria. Con una duración aproximada de 15 minutos, esta presentación ha traído consigo un despliegue de anuncios sobre próximos títulos que llegarán a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Todos los videojuegos que han aparecido en el Indie World

El Indie World se ha convertido en una cita imprescindible para descubrir joyas independientes que combinan creatividad e innovación. Este escaparate no solo destaca el talento de los estudios indie, sino que también refleja el compromiso de Nintendo por apoyar este sector más de nicho. Además, la llegada de Nintendo Switch 2 abre nuevas posibilidades técnicas para los desarrolladores. ¡No te pierdas nada!

Mina the Hollower

De los creadores de Shovel Knight, Mina the Hollower es un título que te permite adentrarte en un aterrador mundo repleto de acción y aventura. Podrás ponerte en la piel de Mina, que se lanza a una misión para rescatar una idea que está maldita.

WELL DWELLER

WELL DWELLER es un oscuro metroidvania de cuento de hadas que proviene del creador de CRYPT CUSTODIAN e Islets. Controla a Glimmer, un pajarito valiente que está equipado con una cerilla para enfrentarse a la malvada reina que amenaza a su familia. Este videojuego llegará a Nintendo Switch en 2026.

Neverway

Never Way es un título de Coldblood Inc., el nuevo estudio fundado por el artista pixel responsable de Celeste y TowerFall. Después de abandonar un trabajo sin salida, Fiona busca un nuevo comienzo en una granja remota. Al final termina convirtiéndose en la heraldo inmortal de un dios muerto. Estará disponible en Nintendo Switch en 2026.

Herdling

Herdling es un videojuego que proviene de Okomotive, responsables de FAR. Únete a una entrañable manada de criaturas en una épica travesía mientras escalas montañas y sorteas peligros inesperados. Podrás disfrutarlo el próximo 21 de agosto.

Is This Seat Taken?

¿Ventana o pasillo? ¿Cabina tranquila o mesa compartida? En Is This Seat Taken?, tendrás que acomodar a cada persona según sus preferencias. Es un encantador juego de rompecabezas en el que organizar los asientos adecuados puede ser más desafiante de lo que parece.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City ha aparecido con una nueva actualización que está programada para este año. Kitty ahora puede explorar nuevas zonas del vecindario y conocer a personajes completamente nuevos. De Double Dagger Studio, Little Kitty, Big City ha ganado numerosos premios, incluido el Mejor Juego Debut en los Game Awards.

Content Warning

¡Hazte viral o muere en el intento! En Content Warning, tú y tus amigos grabarán escenas de terror para alcanzar la fama. Invita a alguien y disfruta de este juego cooperativo de terror en 2026.

BALL X PIT

En este roguelite de fantasía, los héroes deben reunir esferas mágicas para lanzarse a un pozo repleto de monstruos sin fin. Desarrolla munición arcana, recoge recursos y recluta nuevos aliados mientras te abres paso hacia el tesoro. Aterriza en Nintendo Switch el 15 de octubre de 2025 y en Nintendo Switch 2 este otoño.

Ultimate Sheep Raccoon

Ultimate Sheep Raccoon es un alocado juego de carreras en moto multijugador para fiestas, donde tú y tus amigos construís el circuito. Coloca trampas, obstáculos y potenciadores, y luego compite por llegar primero a la meta. Estará disponible en invierno de 2025.

Glaciered

La Tierra, 65 millones de años en el futuro. Una era glacial interminable ha cubierto el planeta con una inmensa capa de hielo. En este juego de acción acuática con ambientación futurista, tomarás el control de un Tuai y te sumergirás en un mundo submarino lleno de misterios. En exclusiva temporal para Nintendo Switch 2 este inverno.

Winter Burrow

En Winter Burrow, encarnas a un pequeño ratón que regresa al bosque en pleno invierno para reconstruir la madriguera donde creció. Un título que te desafía a resistir el frío mientras recoges recursos, fabricas herramientas, horneas deliciosos alimentos.

Undusted: Letters from the Past

Un videojuego de limpieza acogedor sobre Adora, quien regresa a la casa de su infancia tras el fallecimiento de su madre. Despierta recuerdos enterrados para encontrarles sentido al presente. Disponible este octubre.

Tiny Bookshop

¡Empieza una nueva vida y abre una encantadora librería costera en Tiny Bookshop! Personaliza cada rincón de tu tienda, ayuda a los clientes a encontrar su próxima lectura favorita y construye lazos con la comunidad local.

Caves of Qud

Caves of Qud es un roguelike de ciencia ficción y fantasía que te sumerge en una aventura épica a través de las ruinas de civilizaciones milenarias. Sobrevive en un mundo simulado, habitado por mutantes, plantas con conciencia y tecnología de un pasado retrofuturista.

Strange Antiquities

Recibe a los visitantes en tu encantadora tienda, recorre un pueblo lleno de encanto y desentraña misterios ocultos en Strange Antiquities, de Bad Viking Games. Llegará a Nintendo Switch el 17 de septiembre de 2025.

OPUS: Prism Peak

Conviértete en un fotoperiodista que ha dejado atrás la vida de ciudad, solo para encontrarse en una montaña habitada por espíritus. El único camino a casa está tras la lente de tu vieja cámara.

UFO 50

Explora una colección de 50 juegos para un jugador y multijugador que abarcan una variedad de géneros, desde plataformas y juegos de disparos hasta juegos de puzles, roguelites y RPG. ¡Ya está disponible en Nintendo Switch!