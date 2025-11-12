Resumen del State of Play de noviembre de 2025 con todos los juegos y anuncios del evento

Sony ha vuelto a acaparar todas las miradas con una nueva edición de su State of Play, celebrado este 11 de noviembre de 2025. La compañía japonesa ha presentado una batería de tráileres, anuncios y nuevas expansiones de una buena variedad de títulos, cubriendo por completo los próximos meses en una retransmisión que ha mantenido a los fans pegados a la pantalla de principio a fin.

En caso de que no hayas podido seguir la presentación en directo, aquí podrás encontrar un repaso completo a todos los juegos y novedades mostrados durante el State of Play de noviembre de 2025.

Todos los tráilers y anuncios del State of Play de noviembre de 2025

Durante el evento, Square Enix, Bandai Namco o FromSoftware fueron algunas de las protagonistas, presentando nuevos avances y revelaciones de sus proyectos más ambiciosos. Entre los anuncios más destacados pudimos ver más sobre lo próximo de Dragon Quest, las próximas expansiones de juegos como Elden Ring Nightreign y más información sobre Marvel Tōkon, dejando claro que 2026 será un año repleto de grandes lanzamientos para los jugadores de PlayStation.

Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix presentó un nuevo tráiler de Dragon Quest VII Reimagined, que invita a los jugadores a embarcarse en una aventura que cruza océanos y trasciende el tiempo. El clásico JRPG renace con un apartado visual renovado y mecánicas modernizadas, manteniendo intacto su espíritu original. Dragon Quest VII Reimagined llegará el 5 de febrero de 2026 y ya se puede reservar.

inKONBINI: One Store. Many Stories

Uno de los títulos más entrañables del evento fue inKONBINI: One Store. Many Stories, un simulador narrativo en tercera persona ambientado en una pequeña tienda de barrio a comienzos de los años 90. Los jugadores gestionarán el local, interactuarán con los clientes y tomarán decisiones que afectarán sus vidas, tejiendo así una historia cotidiana llena de calidez, nostalgia y humanidad.

BrokenLore: Ascend

El terror psicológico tuvo una presencia destacada con BrokenLore: Ascend, una intensa experiencia en primera persona que narra la desesperada escalada de Ren y Yui, dos escaladores urbanos en busca de fama que terminan enfrentándose a una pesadilla sobrenatural en lo alto de la torre Elysium. Con una atmósfera opresiva y una historia centrada en la obsesión por la validación, Ascend promete ser una de las experiencias más perturbadoras del próximo año.

BrokenLore: Unfollow

El universo de BrokenLore se expande con Unfollow, un nuevo capítulo que aborda los efectos más oscuros de las redes sociales sobre la salud mental. Este título de terror psicológico explora el ciberacoso, la pérdida de identidad y la soledad emocional en un mundo hiperconectado, consolidando a la saga como una de las más inquietantes e introspectivas del género.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Koei Tecmo anunció la fecha de lanzamiento de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, que llegará el 12 de marzo de 2026. Este remake completamente actualizado del clásico de terror japonés revive la historia de dos hermanas atrapadas en una aldea maldita, obligadas a enfrentarse a espíritus vengativos usando la icónica Cámara Oscura.

Dynasty Warriors: Origins - Visions of Four Heroes

Los amantes de la acción masiva recibirán en enero de 2026 el nuevo DLC Visions of Four Heroes para Dynasty Warriors: Origins. Esta expansión añade nuevas historias protagonizadas por los Cuatro Héroes, junto con aliados, armas y escenarios inéditos. La fórmula clásica de batallas 1 contra 1000 regresa con toda su intensidad característica.

Gran Turismo 7 - Power Pack Add-On

El 4 de diciembre de 2025 llegará el Power Pack Add-On para Gran Turismo 7, un nuevo contenido de pago que introduce un modo de juego inédito repleto de desafíos inspirados en el automovilismo real. Disponible exclusivamente en PS5, esta actualización ampliará aún más la experiencia de conducción con nuevos vehículos, pruebas y circuitos de alta precisión.

No Sleep For Kaname Date

Spike Chunsoft presentó No Sleep For Kaname Date, una nueva entrega de la saga AI: The Somnium Files que combina investigación, exploración onírica y secciones de escape. Los jugadores volverán a ponerse en la piel del agente Kaname Date y su compañera IA, Aiba, para resolver un secuestro envuelto en misterios sobrenaturales. Llegará próximamente a PS5 y PS4 con nuevas mecánicas y una historia cargada de intriga.

Pac-Man World 2 Re-Pac - Sonic the Hedgehog Collaboration

Pac-Man World 2 Re-Pac recibe un crossover con Sonic the Hedgehog. Este nuevo DLC de pago, ya disponible, añade una isla temática con tres niveles inspirados en el universo del erizo azul, nuevas figuras coleccionables, un traje de Sonic para Pac-Man y un enfrentamiento final contra el propio Dr. Eggman.

Digimon Story Time Stranger - Episode Pack 1: Alternate Dimension

Bandai Namco presentó el primer DLC de Digimon Story Time Stranger, titulado Alternate Dimension. Este Episode Pack amplía la historia principal con nuevas rutas de digievolución para los Digimon de nivel Mega y una trama especial que conecta distintos momentos en el tiempo y el espacio. Su lanzamiento está previsto para este invierno.

Never Grave: The Witch and The Curse

Pocketpair Publishing confirmó que Never Grave: The Witch and The Curse se lanzará el 5 de marzo de 2026. Este encantador roguelike 2D de acción combina una estética dibujada a mano con mecánicas de combate y exploración profundas. Los jugadores podrán poseer enemigos, reconstruir una aldea y aventurarse en mazmorras, tanto en solitario como en cooperativo online para hasta cuatro jugadores.

BlazBlue Entropy Effect X

La saga de lucha BlazBlue da un giro con Entropy Effect X, un roguelite de acción que reúne a 14 personajes icónicos de la franquicia. Cada héroe cuenta con habilidades únicas que pueden combinarse libremente para crear estilos de combate personalizados. Con una historia ambientada en un laboratorio al borde del colapso, el juego promete profundidad narrativa y rejugabilidad infinita. Estará disponible el 12 de febrero de 2026.

Damon and Baby

Damon and Baby se presentó como una nueva propuesta de acción y exploración que combina disparos con un enfoque estratégico. Los jugadores alternarán entre fases de combate y momentos de gestión, mejorando al protagonista y enfrentándose a jefes desafiantes. Con opciones de personalización, cooperativo local y un estilo visual distintivo, el título promete llegar a PS5 y PS4 a comienzos de 2026.

Octotapth Traveler 0

Square Enix anunció que Octopath Traveler 0 estará disponible el 4 de diciembre de 2025 en PS5 y PS4, con una demo jugable que permite disfrutar de las tres primeras horas. Este nuevo capítulo invita a los jugadores a “empezar desde cero” en una aventura completamente nueva, manteniendo el característico estilo HD-2D que ha definido la serie.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Marvel Games presentó un nuevo tráiler de la Beta Cerrada de Marvel Tōkon: Fighting Souls, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre. Este título de lucha permitirá probar ocho personajes jugables, combates en línea, modo espectador y tutoriales de entrenamiento, anticipando un sistema de combate dinámico y visualmente espectacular.

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows

El State of Play cerró con fuerza mostrando un tráiler con gameplay del DLC de Elden Ring: Nightreign, The Forsaken Hollows. Disponible el 4 de diciembre, esta nueva aventura incluirá más jefes, enemigos y áreas inexploradas, ampliando aún más el vasto y oscuro mundo de Elden Ring.