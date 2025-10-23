⁠Un revendedor de cartas Pokémon genera indignación por usar a un niño como accesorio mientras arrasaba con sobres

Un video que circula en redes sociales ha desatado la polémica en la comunidad de Pokémon tras mostrar a un hombre que, acompañado de un niño, arrasó casi por completo con todas las cartas disponibles en una tienda. La grabación, que rápidamente se volvió viral, ha reavivado el debate sobre los llamados revendedores, un problema recurrente entre los seguidores del juego de cartas coleccionables.

Desde hace años, este tipo de usuarios se han convertido en una pesadilla para los aficionados del TCG (Trading Card Game) de Pokémon. Estos compradores masivos adquieren grandes cantidades de sobres o cajas para revenderlos a precios inflados, dejando a los verdaderos amantes de este mundo sin opciones en los estantes. Sin embargo, el último incidente ha ido un paso más allá al involucrar a un menor de edad en medio de la polémica.

La comunidad, contra los revendedores de cartas

El video, publicado por el usuario de TikTok jamesthescalper, muestra al hombre recorriendo el pasillo de productos de Pokémon mientras toma varias cajas de sobres, con un niño sentado en su carrito de compra. La escena ocurre frente a otros clientes, entre ellos una mujer y su hija, que intentaban elegir sus propias cartas antes de que el coleccionista se llevara casi todo el stock disponible.

La indignación no tardó en llegar en redes sociales, donde múltiples usuarios criticaron duramente la actitud del hombre, criticando la poca moralidad en el hecho de implicar a un niño en la práctica del scalping. Otros aficionados mostraron su frustración en los comentarios, recordando que este tipo de comportamientos afectan directamente a las familias y coleccionistas que simplemente buscan disfrutar del juego.

Ante el aumento de casos similares, parte de la comunidad ha pedido que las tiendas impongan límites de compra por persona para evitar que los revendedores acaparen los productos. Aun así, el video refleja que la especulación en torno al fenómeno Pokémon sigue siendo uno de los mayores problemas del sector.