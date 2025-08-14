Rockstar puede haber confirmado que ya trabaja en Red Dead Redemption 3

Mientras todo el sector del videojuego espera la llegada de GTA 6, desde Rockstar ya parecen estar pensando en sus siguientes pasos. Cuando solo falta unos meses para que se produzca el lanzamiento del que puede ser el producto de entretenimiento de la década, todo hace indicar que en las oficinas de la empresa norteamericana se están cocinando otros proyectos de lo más interesantes.

¿Red Dead Redemption 3 tras GTA 6?

Rockstar Games, a pesar de estar inmersa en el desarrollo de GTA 6, también estaría, según recientes declaraciones del CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. Aunque GTA 6 acapara la atención mediática —con una fecha de lanzamiento confirmada para el—, el estudio también dedica recursos a nuevas iniciativas que podrían ampliar su portafolio creativo. Entre estos proyectos adicionales, la comunidad especula que uno potencial podría ser Red Dead Redemption 3 , una continuación natural de su conocida saga del Lejano Oeste. Aunque no hay confirmación oficial al respecto, la fuerte posibilidad de que Rockstar esté preparando un nuevo capítulo para esta saga ha sido

La estrategia de Rockstar muestra un enfoque claro en diversificar sus lanzamientos a futuro. Tras años de espera para GTA 6 —que fue anunciado en 2022 y ha sufrido retrasos hasta fijarse su fecha en 2026—, el estudio parece estar preparando nuevos títulos que acompañen y complementen su jugada estrella. De momento, no hay anuncios oficiales sobre un Red Dead Redemption 3, pero la especulación crece, dado el legado de la saga y la apetencia del público por seguir explorando ese universo narrativo. Este tipo de rumores se sostiene especialmente por la naturaleza reservada de Rockstar y su tendencia a revelar información solo cuando están listos.

Por lo tanto, desde Rockstar Games ya podrían estar dando los primeros pasos hacia el futuro lanzamiento de Red Dead Redemption 3 tras la llegada de GTA 6. No obstante, también cabe la posibilidad de que el estudio norteamericano esté involucrado en otros proyectos como la secuela de Bully o una nueva IP con la que sorprender a los jugadores.