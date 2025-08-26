Rubius habla de la posibilidad de que parte de los espectadores de la última Velada del Año fuesen bots

Aunque en un principio, cuando la creación de contenido solo eran vídeos y casi la única plataforma era YouTube, los números de los usuarios era muy creíbles, parece que hemos entrado en una época en la que no puedes confiar en las cifras. Al menos esto es lo que demuestran losúltimos acontecimientos en Twitch.

La plataforma de directos ha tomado medidas contra los espectadores falsos y la consecuencia ha sido una gran pérdida de audiencia en muchos canales. La noticia ha sacudido a todo el mundo del streaming y los propios creadores han querido hablar de ello, entre ellos Rubius.

El malagueño ha compartido su opinión acordándose también del evento más visto de la historia de Twitch, La Velada, y concluyendo si esta retransmisión también podría haber contado con bots.

Rubius duda de que La Velada del Año 4 no tuviese más espectadores que la última

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las declaraciones del creador de contenido, que dio contexto sobre esta situación con una publicación de xQc.

En esta se puede comprobar las fluctuaciones que ha sufrido un canal desde la intervención de Twitch, pasando de picos de hasta 35.000 personas a tener un máximo de menos de 10.000 en dos retransmisiones consecutivas.

El propio Rubius se encargó de explicar quela práctica de aumentar espectadores puede ser peligrosa en diferentes sentidos. Primero, porque llegar a un acuerdo publicitario con unos números falsos se puede considerar estafa. Además, esto siembra un precedente que es muy probable que complique futuras campañas de publicidad.

Todo esto llevó al streamer a un tema en concreto: La Velada del Año. Rubius no se atrevió a apostar por si la última edición había contado con bots o no (cabe destacar que estas inyecciones de audiencia falsa pueden provenir de cualquier usuario, no solo del streamer), pero sí aseguró que no le sorprendería que La Velada del Año 4 hubiese ganado en realidad a la quinta edición en espectadores.