Rubius habla del precio de GTA 6 y tiene muy clara su apuesta: "Rockstar no es tonta"

Si hay una conversación que lleva instalada meses en el mundo de los videojuegos y que no se resolverá hasta que llegue la fecha de lanzamiento del título que la protagoniza, es cuánto valdrá GTA 6.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Desde el lanzamiento del segundo tráiler todas las figuras importantes de la creación de contenido han opinado sobre el nuevo título de Rockstar en varias ocasiones. El último en hacerlo ha sido Rubius, que ha lanzado una nueva teoría sobre el precio del título.

El streamer ha basado esta hipótesis en un estudio que demostraría que subir el precio al juego provocaría que acabase generando menos por ventas.

La teoría de Rubius sobre el precio de GTA 6

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que no dejó lugar a dudas sobre su apuesta: “GTA se va a mantener humilde y no va a costar más de 70 u 80 pavos”.

El streamer recalcó que “Rockstar no es tonta” y para tomar esta decisión se apoyará en un estudio reciente que apunta que los usuarios serían más propensos a comprar GTA 6, generando más ingresos para la desarrolladora, si costara esos 10 o 20 euros menos respecto a los 90 o 100 euros que se han llegado a especular.

Sin embargo, la teoría de Rubius no se quedó ahí y fue un paso más allá con una medida que Rockstar podría tomar para el lanzamiento: “Seguramente hagan un early access de 1 o 2 días y ahí sí que costará 100 o 120 euros”.

Lo cierto es que esto es todo hipótesis por parte del creador de contenido y que tendremos que esperar a una confirmación oficial del precio por parte de los desarrolladores. Por ahora quedan muchas incógnitas sobre GTA 6, empezando por si sufrirá un nuevo retraso.