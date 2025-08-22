Sale a subasta el traje de Spider-Man de la que para muchos es la mejor película del hombre araña

La historia cinematográfica de Spider-Man ha atravesado varias generaciones y distintos actores, y aunque cada uno tiene una etapa favorita, lo cierto es que todas han dejado escenas memorables. Desde los inicios con Tobey Maguire, pasando por Andrew Garfield, hasta llegar a la actual versión de Tom Holland en el Universo Marvel (con una estrella de The Last of Us llamando ya a la puerta), el superhéroe arácnido se ha convertido en un símbolo tanto para el cómic como para la gran pantalla.

Dentro de esa trayectoria, pocos elementos han marcado tanto como los trajes que han acompañado al personaje. Entre ellos, uno en particular ha quedado grabado en la memoria de los amantes del hombre araña, en parte por la interpretación de Tobey Maguire, en parte por la importancia de la propia historia que vivió Peter Parker con él. Ahora, esa pieza regresa a la actualidad al ponerse a disposición de los coleccionistas.

El traje de Spider-Man 2 saldrá a subasta con un precio de partida de 50.000 dólares

El traje de Spider-Man 2 tendrá un precio e salida de 50.000 dólares Web Propsccore Auction

La casa de subastas Propscore Auction ha confirmado que se trata del traje que utilizó Tobey Maguire en Spider-Man 2, película que muchos consideran la mejor del héroe en la gran pantalla. Diseñado por Frontline Design bajo la supervisión del oscarizado James Acheson, esta versión presentaba un azul más oscuro, un emblema en el pecho más grande, lentes reducidas y una silueta más estilizada que el traje original.

El disfraz, confeccionado en spandex con botas integradas y cremalleras ocultas, tiene un precio de salida fijado en 50.000 dólares. Sin embargo, se estima que podría alcanzar entre 100.000 y 200.000 dólares cuando se subaste oficialmente el próximo 4 de septiembre.

Más allá de su valor económico, este traje está ligado a una de las escenas más recordadas de la saga, el momento en que Peter Parker, lleno de dudas, llega a abandonarlo en un contenedor, para después recuperarlo cuando la ciudad lo necesita. Una secuencia que, junto a la batalla contra el Doctor Octopus, cimentó el estatus de Spider-Man 2 como un clásico moderno del cine de superhéroes.

Para muchos, este traje representa la esencia de un Spider-Man vulnerable, humano y heroico a la vez, lo que explica por qué su valor sentimental será siempre incalculable, más allá de cualquier cifra de subasta.