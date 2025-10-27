La secuela de Alice in Borderland en 2026 podría ser exactamente lo que los seguidores necesitan tras la temporada 3

Netflix logró consolidar Alice in Borderland como una de sus series japonesas más exitosas, mezclando acción, supervivencia y misterio en una adaptación del manga de Haro Aso que conquistó a millones de espectadores. Con la tercera temporada se cerraron la mayoría de los hilos narrativos, pero también dejó un sabor agridulce entre los seguidores: para muchos, el desenlace no estuvo a la altura del viaje emocional de Arisu y Usagi.

Sin embargo, no todo está perdido para quienes anhelan regresar al inquietante mundo entre la vida y la muerte. Mientras la serie parece haber concluido, una nueva oportunidad para continuar la historia llegará muy pronto, y promete hacerlo con el tono y la profundidad que algunos sintieron ausentes en su cierre televisivo.

Alice in Borderland: Retry, la secuela directa del manga, se publicará en inglés en 2026

Manga de Alice in Borderlands Difoosion

Según ha confirmado Crunchyroll, Alice in Borderland: Retry recibirá una edición en inglés en 2026, lo que permitirá que lectores de todo el mundo puedan descubrir la continuación oficial del universo creado por el autor. En esta nueva historia, Arisu ha dejado atrás los juegos mortales y ha comenzado una nueva vida junto a Usagi, con quien espera un hijo. Pero un trágico accidente lo arrastra de nuevo a Borderlands, obligándolo a revivir sus peores pesadillas para regresar con su familia.

El manga conserva la esencia que hizo brillar a la obra original: el equilibrio entre la tensión psicológica, las pruebas extremas y el desarrollo humano de sus personajes. Además, Retry funciona como una especie de “segunda oportunidad” tanto para Arisu como para los seguidores que no quedaron satisfechos con la temporada 3 de Netflix. Aunque algunos elementos del manga ya inspiraron partes de esa última entrega, como la relación entre Arisu y Usagi, esta secuela promete una narrativa más coherente y emotiva.

Con su lanzamiento previsto para 2026, Alice in Borderland: Retry se perfila como el regreso que los fans estaban esperando: una historia más madura, introspectiva y fiel al espíritu del original.