La serie cancelada de George Lucas habría provocado un cambio drástico en 'Star Wars'

Desde que Disney tomó el control creativo de Star Wars tras la compra de Lucasfilm, la franquicia se ha expandido sin control. De hecho, George Lucas tenía un plan que afectaba al Emperador Palpatine en una serie de Star Wars que finalmente nunca vio la luz. Lo más sorprendente es que era una idea que pudo haber perjudicado a la franquicia más que cualquier otra cosa.

Las numerosas producciones de Star Wars que se han estrenado en los últimos años son una prueba de una franquicia que está en continua expansión. En consecuencia, la mayoría de estos proyectos han permitido a Lucasfilm explorar varios momentos de la línea temporal. Se ha confirmado que las próximas series de Star Wars continuarán esta tendencia tan definida, ya que, por ejemplo, la segunda temporada de Ahsoka sería crucial para el arco argumental vinculado a la Nueva República.

Una visión inédita de Palpatine en 'Star Wars'

Sin embargo, esto no significa que Star Wars fuera un fenómeno televisivo desconocido para George Lucas. Esto se debe a que el cineasta fue responsable de la cronología ampliada de The Clone Wars que proporcionó un amplio contexto a la trilogía original. Además, también planeó una serie de televisión de Star Wars que pudo haber transformado la franquicia.

La serie en cuestión es Star Wars: Underworld. Fue realmente popular por lo que se prometió que sería, pero nunca se materializó tras ser cancelada en 2010. Es bien sabido que esta serie con un particular estilo noir iba a estar ambientada en las entrañas más profundas de Coruscant. Además, la representación de Palpatine en este proyecto pudo haber sido incluso más divisiva que lo que hizo Disney en la trilogía de secuelas.

Palpatine es uno de los villanos más icónicos de 'Star Wars' Difoosion

Lo que George Lucas pretendía era representar a Palpatine de una manera que Star Wars nunca había mostrado antes. Para empezar, la polémica de Star Wars: Underworld habría surgido por la idea de despojar a Palpatine de toda la maldad que lo define. El personaje habría sido mostrado más bien como un ser humano con el corazón roto, en un intento de que el público simpatizara con el Lord Sith más poderoso de Star Wars.

Si George Lucas hubiera conseguido ejecutar sus planes con éxito, Palpatine habría abandonado esos rasgos de carácter que lo hicieron tan amenazante desde la entrega original de 1977. Probablemente, esto habría desencadenado una oleada de controversia, división y decepción más importante que lo que supusieron las secuelas.