La serie de ciencia ficción más controvertida mantiene una preocupante tendencia en streaming

Incluso tras haber estrenado un par de temporadas completas, la serie de ciencia ficción más controvertida de Apple TV+ no ha conseguido esquivar su único obstáculo. A pesar de mostrar mejoras significativas con respecto a lo que fue su última emisión, la serie parece seguir en una constante lucha por encontrar un equilibrio narrativo. Sin embargo, es incapaz de no repetir los mismos errores que precisamente acaban por destruir cualquier posibilidad de explotar su potencial.

Con una larga lista de éxitos de crítica y taquilla, Apple TV+ se está ganando poco a poco la reputación de tener el mejor catálogo en streaming. Al menos en lo que respecta a las producciones que están dentro del género de ciencia ficción. Algunas de las series más prometedoras que puedes encontrar en su servicio de streaming son Silo, Dark Matter, Murderbot y Severance. Todas ellas se emiten bajo el sello de Apple TV+.

El mayor obstáculo de 'Invasión'

Sin embargo, una serie de ciencia ficción que regresa a Apple TV+ ha recibido constantemente críticas contradictorias por parte de un inmenso número de espectadores y la crítica especializada. A pesar de haber durado solo tres temporadas, tiene una puntuación en Rotten Tomatoes del 60%, algo que la sitúa muy por debajo de la media. Esto demuestra que no ha sido capaz de solucionar un problema importante que la ha lastrado desde el principio.

Aunque Invasión ha logrado acumular una pequeña legión de seguidores a lo largo del estreno de estas temporadas iniciales, el público se ha quejado principalmente por el lento avance de su trama. Ese extenso elenco es algo que le ha impedido hacer revelaciones concretas sobre el que se considera el mayor misterio de la serie: la invasión alienígena a la Tierra.

En sus primeros episodios, la tercera temporada de Invasión parecía solucionar este problema, respondiendo algunos interrogantes importantes. Sin embargo, a pesar de esa promesa inicial, parece que Invasión ha vuelto a las andadas, negándose a desarrollar la trama de una forma sólida. De hecho, incluso los misterios que aparecieron en la primera temporada no tienen una respuesta clara.

Dado que la tercera temporada apenas ha comenzado su estreno, la serie aún parece tener tiempo para cambiar las cosas y aprovechar todos los conceptos de ciencia ficción que ha introducido. Aun así, si se da el caso de que siguen retrasando las respuestas sin avanzar en sus misterios centrales, corre el riesgo de perder a los espectadores que han estado tan enganchados a su propuesta.