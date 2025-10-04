Para mí, la serie de ciencia ficción con la premisa más intrigante: está en streaming y es de Stephen King

Cuando una historia consigue atrapar desde su punto de partida, lo hace porque plantea un dilema que nadie querría vivir. La serie de La cúpula, inspirada en la novela homónima de Stephen King, arranca con una escena que es imposible olvidar: un pueblo entero queda atrapado bajo una barrera transparente que es impenetrable. Ninguna explicación puede aclarar lo ocurrido.

Tampoco existe ninguna posibilidad de escapatoria. De manera casi inmediata, lo ordinario se convierte en una experiencia muy claustrofóbica. Más allá del misterio científico que rodea a la cúpula, lo que mantiene la tensión es lo que ocurre en el pueblo tras este evento. Chester’s Mill, el ficticio escenario de la historia, se convierte en un laboratorio social en el que se muestran las mejores y peores facetas de las personas.

Un aislamiento inesperado en Chester's Mill

El misterio sobre el origen de la cúpula es el motor inicial, pero lo que cobra más relevancia es cómo los habitantes reaccionan frente al encierro. Los vecinos deben organizarse, repartir recursos y establecer normas para sobrevivir. Lo más interesante es que lo hacen mientras luchan contra el miedo, la incertidumbre y la ambición de quienes buscan controlar la situación.

El atractivo de esta serie no solo se debe a que se sitúa en el género de ciencia ficción, sino en la forma en que nos obliga a cuestionar qué queda de nosotros cuando un encierro lo cambia todo. Un ejemplo de cómo una idea literaria puede transformarse en un fenómeno televisivo con identidad propia.

Aunque se permite licencias creativas que fueron controvertidas respecto a la obra original, la serie logra mantener ese sello inquietante tan característico de Stephen King. Es decir, la certeza de que lo terrorífico no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la condición humana frente a lo desconocido.

Disponible en SkyShowtime, esta producción sigue siendo recomendable si quieres ver una serie de ciencia ficción entretenida con una premisa que atrapa al instante. También es capaz de dejar una sensación incómoda, así que te espera toda una experiencia. Porque lo más intrigante no es la cúpula en sí, sino todo lo que revela de quienes quedan atrapados en su interior.