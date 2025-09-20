Da igual si buscas un portátil para jugar o trabajar, este HP puede con todo y está rebajado 300 euros

Elegir un buen portátil gaming no es tarea sencilla, ya que hay muchas opciones disponibles y muchas de ellas tienen especificaciones técnicas muy similares. Nuestra recomendación es el HP OMEN 16-am0059ns, un equipo que combina potencia y versatilidad. Con un diseño discreto y elegante, este portátil no solo está pensado para ofrecer un buen rendimiento a la hora de jugar, sino también al trabajar, incluso si llevamos a cabo tareas muy exigentes.

Ahora bien lo mejor, su precio. Si bien tiene un PVPR de 1.599 euros, ahora mismo se puede conseguir en Amazon por 1.299 euros, Esto hace que sea una de las mejores opciones dentro de su categoría. No obstante, es importante mencionar que viene sin sistema operativo, este sería el único inconveniente. Por lo tanto, si compras este portátil, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Esto es fácil y rápido, apenas te llevará 15/20 minutos.

Llévate el HP OMEN 16-am0059ns por 300 euros menos del precio recomendado

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

Este portátil no te dejará indiferente, empezando por su pantalla 2K de 16 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz. No solo destaca por su resolución, sino también por ofrecer una gran fluidez. A nivel interno, incorpora un procesador Intel Core 7-240H de 10 núcleos y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060. Esta combinación garantiza un rendimiento excepcional tanto en juegos como en la edición de vídeo o el modelado 3D. También cuenta con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

No menos importante es la conectividad, y aquí, aunque no es el portátil con más puertos, podríamos decir que cumple con las expectativas. Dispone de dos puertos USB tipo A, un USB tipo C, un HDMI 2.1, un puerto Ethernet, una toma para auriculares y micrófono, además de Bluetooth y Wi-Fi. Aquí echamos en falta una ranura para tarjetas SD, que nunca está de más. Por suerte, esto se puede solucionar comprando un lector de tarjetas.

Como no sabemos hasta cuándo estará disponible esta oferta, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. Ya sea para jugar o trabajar, es un portátil que vale la pena, y ahora que está más barato es un buen momento para comprarlo.

