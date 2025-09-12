Para jugar o trabajar: este portátil con una RTX 5050 y 16 GB de RAM tiene un precio difícil de igualar

Uno de los portátiles gaming más asequibles de HP está en oferta y puede ser tuyo por 100 euros menos del precio de venta recomendado, y no es otro que el HP Victus 15-fa2004ns. Si has estado pensando en cambiar de portátil y necesitas uno que pueda ejecutar cualquier juego en Full HD, además de realizar otras tareas exigentes, este no te decepcionará.

Hablemos del precio. Cuando no está en oferta cuesta 899 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por tan solo 799 euros. Vale, no es un descuentazo, pero pocas haces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar pasar. Así que, si tienes un presupuesto muy ajustado, este portátil es una de las mejores opciones, por decir la mejor, por debajo de los 800 euros.

Hazte con el HP Victus 15-fa2004ns al mejor precio en Amazon

Este portátil puede mover cualquier videojuego en 1080p HP

Por 799 euros te llevas un portátil que tiene una pantalla Full HD (1080p) de 15,6 pulgadas, un procesador Intel Core 5 210H de 8 núcleos, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. ¿Cómo te quedas? No está nada mal. Esta configuración garantiza un buen rendimiento bajo cualquier escenario. Eso sí, no esperes una gran autonomía cuando está bajo una gran carga de trabajo. De hecho, para aprovechar todo su potencial hay que conectarlo a la corriente.

En cuanto al sistema operativo, no viene incluido. Por lo tanto, si finalmente decides comprar este portátil, tendrás que dedicar unos minutos a la instalación de Windows 11. La imagen ISO la puedes descargar en la web de Microsoft. ¿Y qué hay de la licencia OEM? Pues bien, la puedes conseguir por unos 15 euros en muchas de las tiendas online que hay de claves. Otra opción sería instalar una distro GNU/Linux. Es importante destacar que, gracias a Proton, la mayoría de los juegos de Windows son jugables en Linux.

Pasamos a la conectividad, y aquí encontramos x2 USB tipo A, x1 USB tipo C, x1 Ethernet, x1 HDMI, x1 toma para auriculares, x1 lector para tarjetas SD, Bluetooth y Wi-Fi. Por cierto, si lo vas a usar para teletrabajar, no hace falta que compres una cámara web. El HP Victus 15-fa2004ns integra una con reducción de ruido temporal.

Al estar hablando de una oferta flash, puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que te hagas con él lo antes posible. Aunque hay otros portátiles gaming que cuestan más o menos lo mismo, es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura.

