Tu próxima TV 4K UHD puede ser esta: 43 pulgadas, Dolby Vision y un precio que no creerás

Como hemos en varias ocasiones, hay otras opciones allá de Samsung, LG, Xiaomi y TCL a la hora de elegir un televisor, por ejemplo, está Toshiba. Sin ir más lejos, si tienes un presupuesto muy ajustado y quieres renovar tu Smart TV, ahora puedes conseguir la Toshiba 43QV3463DG por tan solo 255 euros en Amazon. Su precio de venta recomendado es de 349,99 euros, así que te ahorras 94,99 horas. ¡No está nada mal!

Puede que este televisor no te suene, pero eso no significa que no valga la pena. De hecho, tiene más de 1.000 valoraciones y las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 50 unidades. Por lo tanto, si buscas una Smart TV de 43 pulgadas que sea buena, bonita y barata, esta es una apuesta segura.

Hazte con el Toshiba 43QV3463DG al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV tiene un diseño elegante y moderno Toshiba

El panel 4K UHD de 43 pulgadas de esta Smart TV tiene la tecnología TRU Picture de Toshiba, que destaca por ofrecer imágenes fluidas y con más detalle. También es compatible con HDR y Dolby Vision. En el apartado sonoro soporta Dolby Audio y Dolby Atmos, y esto hace que sea ideal para ver películas y series. Si tienes una consola, el Toshiba 43QV3463DG tampoco te decepcionará.

Pasamos al sistema operativo, y aquí Toshiba se ha decantado por VIDAA. Si bien no tiene tantas aplicaciones como Tizen OS, webOS o Google TV, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y otras plataformas de streaming. Por cierto, se puede controlar con la voz ya que integra VIDAA Voice.

Como en todo televisor, es muy importante que sea completo a nivel de conectividad. Pues bien, esta Smart TV tiene tres puertos HDMI, una ranura CI+, un puerto Ethernet, una salida de auriculares, una entrada de antena, Wi-Fi y Bluetooth. Volviendo al tema del audio, decir que cuenta con dos altavoces de 8 vatios. La calidad es más que aceptable, pero si quieres mejorar la inmersión, te recomendamos conectar una barra de sonido.

Ahora que está disponible por tan solo 255 euros, es un buen momento para comprar el Toshiba 43QV3463DG. Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con este televisor antes de que se agote, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

