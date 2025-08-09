Solo existe un actor que puede interpretar al Maestro Roshi en una película de 'Dragon Ball'

Uno de los personajes principales de la franquicia de Dragon Ball es perfecto para el actor de artes marciales más popular. Jackie Chan sería un candidato idóneo en caso de que se produzca otra adaptación cinematográfica de este universo tan popular. No está claro si alguna de las series de Dragon Ball de Akira Toriyama llegará a la gran pantalla una vez más, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de Dragon Ball: Evolution.

Sin embargo, esta idea sigue siendo una posibilidad. Después de todo, algunos proyectos recientes como la serie de One Piece han aumentado la confianza de que Dragon Ball también puede funcionar en la acción real. Esta idea demuestra que, a pesar de lo ocurrido con esa desastrosa película, la posibilidad de una nueva adaptación de Dragon Ball sigue estando ahí.

Jackie Chan es el candidato ideal para el Maestro Roshi

Por supuesto, habría múltiples desafíos que superar, entre ellos el casting del protagonista principal de la franquicia. Es difícil imaginar un Goku de carne y hueso que resulte convincente. Los candidatos que interpreten a Vegeta, Krilin, Piccolo y Freezer también podrían ser difíciles de encontrar. Pero para algunos, elegir al actor adecuado puede ser una tarea sencilla.

En lo que respecta a la elección del Maestro Roshi, Jackie Chan se presta a ser un actor ideal. Conocido por dominar el género de las artes marciales, Jackie Chan sería idóneo en el papel de este icónico personaje. Aunque el Maestro Roshi no es uno de los personajes más fuertes de la franquicia, es importante destacar que fue percibido como tal cuando se presentó.

El Maestro Roshi era una figura muy respetada, así como el personaje más poderoso de la serie original antes de ser eclipsado por Goku. En cierto modo, interpretar al anciano maestro de Goku podría ser una forma de cerrar el círculo de la carrera de Jackie Chan. Además, lo que hace aún más conmovedora la elección de Jackie Chan es que el Maestro Roshi ya tiene una conexión con el actor.

Lo cierto es que el personaje de Dragon Ball ya compitió como Jackie Chun, un alter ego que creó para ocultar a Goku y Krilin que estaban luchando contra su propio maestro de artes marciales. La idea de que el propio Jackie Chan sea quien guíe este viaje a la gran pantalla parece el mejor escenario posible.