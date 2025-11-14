Series
No son buenas noticias: la nueva temporada de 'Alien: Earth' recibe una decepcionante actualización
Aunque la renovación de 'Alien: Earth' ha sido recibida con cierto alivio, el anuncio llegó acompañado de una noticia menos alentadora
Aunque ya se confirmó que Alien: Earth fue renovada para una segunda temporada, la noticia también ha llegado con un importante condicionante que no ha evitado resultar decepcionante. Alien: Earth se renovó casi dos meses después del final de la primera. Como es lógico, esta noticia supuso un enorme alivio para los espectadores, ya que muchos seguidores se preguntaban si FX y Disney la continuarían, pese a la sorprendente puntuación de la serie en Rotten Tomatoes.
Pues bien, se sabe con certeza que Alien: Earth tendrá la oportunidad de continuar la historia que comenzó en la temporada inicial. Como es lógico, si bien se trata de una noticia excelente, la renovación de Alien: Earth para una segunda temporada también escondía una mala noticia que era menos evidente. En el anuncio de FX sobre el futuro de Alien: Earth, se sugirió que el rodaje comenzaría en algún momento de 2026 en Londres.
Está confirmado: 'Alien: Earth' tendrá segunda temporada
Esto se traduce principalmente en que, a priori, los próximos episodios de Alien: Earth posiblemente no se estrenarían hasta 2027, como muy pronto. Ni siquiera se sabe cuándo comenzará el rodaje en 2026, pero es probable que aún requiera un año de edición, marketing y producción una vez finalizado. Este es el aspecto que se ha visto más decepcionante de la renovación.
El público estaría obligado a esperar casi dos años o más para obtener respuestas sobre el final de suspense que dejó la primera temporada. Eso sí, no es una decepción inusual. Las series creadas específicamente para plataformas de streaming suelen tener largos periodos de espera entre sus temporadas. Stranger Things, Miércoles, Severance son solo otros ejemplos de series que tienen tiempos de producción tan dilatados.
Por suerte, sí que existe un aspecto positivo en esta noticia. FX también señaló que Noah Hawley, el creador de Alien: Earth, acaba de firmar un nuevo contrato con FX y Disney como creativo. Esto significa que ambas compañías confían plenamente en él para liderar los futuros proyectos, que principalmente se asume que serán series de televisión.
Se trata de excelentes noticias para Alien: Earth. Si los estudios están dispuestos a darle un nuevo contrato global, es una notable señal de que confían en el éxito de la serie durante varias temporadas. Aunque conviene señalar que no hay garantías de este escenario, esta noticia sugiere que Alien: Earth no solo tendrá una segunda temporada, sino que podría continuar durante muchos años.
✕
Accede a tu cuenta para comentar