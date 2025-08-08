'Sonic 4' debe romper con la fórmula cómica que Jim Carrey consiguió perfeccionar

La cuarta entrega de Sonic apunta a ser otra gran incorporación a la franquicia, continuando la tradición de presentar a varios personajes populares de la icónica propiedad en el cine. Si bien es cierto que este ha sido uno de los elementos que han sido más considerado, también hay muchas otras tendencias que están presentes en cada lanzamiento.

La franquicia cinematográfica de Sonic ha sido sorprendentemente excelente hasta el momento, ya que cada película consiguió superar a la anterior. Como no podría ser de otra forma, esto culminó en el éxito rotundo de Sonic 3. Uno de los mayores atractivos fue Jim Carrey como Ivo Robotnik, quien se volvió cada vez más gracioso a medida que avanzaba la historia. En Sonic 3, el personaje de Ivo Robotnik alcanzó su máximo potencial y fue por la actuación de Jim Carrey.

'Sonic 4' promete expandir el universo de la saga

En este sentido, uno de sus momentos más icónicos fue la escena de baile entre Gerald e Ivo, el clímax de una tendencia que no debería extenderse a Sonic 4. De hecho, cada película de Sonic ha tenido una escena de baile. Un patrón que ha pasado un poco desapercibido, ya que no se le da mucha importancia.

Pese a que las primeras escenas de baile no fueron tan memorables, la que protagonizaron Gerald e Ivo se convirtió en una de las escenas más comentadas del filme. Ese momento fue una muestra perfecta de las habilidades de Jim Carrey y un excelente resumen de la evolución que había tenido la franquicia, desde una saga bastante sólida hasta un universo que se sentía único en Sonic.

Teniendo esto en cuenta, esta constante ha llegado a su fin y probablemente debería terminar con buen pie. Lo cierto es que no aportó mucho en las primeras películas, pero el equipo al fin logró que funcionara en Sonic 3. Por eso es bastante improbable que los intentos posteriores alcancen el mismo éxito, especialmente si Jim Carrey no regresa en Sonic 4.

Si bien es cierto que podría representar una oportunidad única en favor de la creatividad, lo más probable es que este momento de gloria ya pasó. Las escenas de baile en las películas pueden resultar algo forzadas, así que el hecho de que hayan logrado que una funcione resulta especialmente sorprendente. La idea de que Sonic 4 abandone esta idea parece el camino a seguir.