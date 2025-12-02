La sorprendente nueva serie de Stephen King en streaming puede tropezar con un decepcionante error

Como ya se había anunciado previamente, la próxima adaptación que dirigirá Mike Flanagan será una miniserie de ocho episodios basada en Carrie, la popular novela de Stephen King. Sin embargo, antes de ni siquiera estrenarse, la producción podría tener un importante problema a tener en cuenta. Y es que la historia podría resultar demasiado extensa en ese formato serializado.

Como bien sabrás, Carrie fue la primera novela que Stephen King publicó, por lo que es considerada una parte fundamental de su obra. Sin embargo, ya ha sido adaptada varias veces y, a priori, tampoco parece adecuada para ser concebida como una miniserie de televisión. A diferencia de novelas más largas como It y The Stand, Carrie podría verse limitada en ese formato televisivo.

Un reto narrativo para Mike Flanagan

Aun así, la confianza puesta en Mike Flanagan es total. Después de todo, aún no ha defraudado al público con la mayoría de sus adaptaciones influenciadas por la obra de Stephen King. Y es que también es el mejor en lo que hace, al menos en lo que al terror respecta. Aun así, podría estar cometiendo un error fundamental con su serie de televisión de Carrie.

Por otro lado, Carrie será el primer proyecto de Mike Flanagan bajo su nuevo acuerdo general con Amazon Studios, pero lo cierto es que el libro no tiene suficiente historia como para dar sentido a una miniserie de ocho episodios. Al menos no es lo que parece a primera vista. Todo el mundo conoce a Carrie White, una estudiante de secundaria que sufre un acoso brutal y que posee poderes telequinéticos sin ser consciente. Cuando finalmente llega al límite, los usa contra sus compañeros de clase. Eso es todo.

La nueva adaptación de 'Carrie' apunta a ser una visión fresca de la historia original de Stephen King Difoosion

Aun así, existe un aspecto de Carrie que una serie de televisión podría explotar al máximo. Como tal, el libro a menudo no logra describirla de forma comprensiva. Por ese motivo, en muchas partes de la novela, los acosadores de Carrie destacan por tener incluso más matices que la propia protagonista. Es posible que Mike Flanagan pueda trabajar en esta cuestión y hacer de Carrie una figura con la que el público pueda empatizar. Sin embargo, eso por sí solo ni siquiera sería suficiente para justificar una miniserie dividida en ocho capítulos.

Además, existe el problema de que el libro en sí mismo ni siquiera tiene suficiente material narrativo para concebirse como una novela completa. Está repleto de cartas y noticias para añadir más contexto y, a pesar de eso, apenas consigue superar por mucho las 200 páginas. Dicho esto, Mike Flanagan ha dedicado gran parte de su esfuerzo cinematográfico durante la última década a adaptar las novelas más populares de Stephen King en la gran pantalla, y aún no se ha equivocado. El beneficio de la duda debería tenerlo, pero es un problema que debe intentar resolver.