El sorprendente reemplazo de 'Constantine' con Keanu Reeves tiene un arranque sólido en Rotten Tomatoes

Sin duda alguna, uno de los estrenos más esperados por parte de Keanu Reeves es la secuela de Constantine. Estrenada en 2005, esta película se centra en el icónico personaje que pertenece a DC Comics. Lo más sorprendente es que, incluso después de todo este tiempo, sigue siendo una de sus películas más memorables. Fue una propuesta creativa de lo más interesante en la que el actor se metió en la piel de un experto en lo oculto que se enfrenta a demonios.

Como es lógico, Keanu Reeves tiene otros títulos reconocidos, incluyendo clásicos que se estrenaron durante los 90 como Point Break, Speed o Matrix. En el inicio de los 2000, la carrera profesional de Keanu Reeves dio un cambio radical, siendo Constantine uno de los pocos títulos memorables que protagonizó. Eso sí, también protagonizó las secuelas de esa obra maestra de ciencia ficción, pero su impacto no fue el mismo.

'Good Fortune' explorará una faceta cómica del actor

Con la llegada de John Wick, Keanu Reeves volvió a lo más alto de la fama en la industria del cine convertido en un personaje de acción. Además, las secuelas de John Wick fueron todo un éxito y dieron forma a una franquicia que acumula millones de seguidores. Aunque el spin-off de Ballerina tuvo un reconocimiento menor, John Wick 5 continúa en desarrollo, así que Keanu Reeves podría retomar su papel.

Lo cierto es que el actor tiene varias películas que están en camino, incluyendo una posible Constantine 2. Sin embargo, antes de regresar a este oscuro mundo de ángeles y demonios, Keanu Reeves aparecerá en una comedia desenfadada que se centra en la figura de los ángeles de una manera radicalmente opuesta.

Dirigida y protagonizada por Aziz Ansari, esta fantástica comedia muestra a Keanu Reeves como Gabriel, un ángel inepto que se ve envuelto en las vidas de un inversor y un trabajador que atraviesa ciertas dificultades en su vida. Lo más interesante es que Good Fortune tuvo un más que decente debut en Rotten Tomatoes.

El filme consiguió una puntuación del 75% basada en más de una decena de reseñas. Aunque esta puntuación seguramente fluctuará a medida que se añadan más opiniones de la crítica, la película cuenta con una muy digna valoración que puede sorprender a más de uno. Aún no hay una puntuación del público disponible, pero se definirá tras el estreno en cines el próximo 17 de octubre.